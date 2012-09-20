民营企业家党代表首次亮相

2002年11月8日，中国共产党第十六次全国代表大会在北京召开。江泽民做了题为《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面》的报告，会议选出了以胡锦涛为总书记的中共新一届政治局。值得关注的是，浙江的邱继宝等多位民营企业家代表首次出现在中共的代表大会上。报告中关于非公有制经济的论述实现了多方面的突破。一些民营企业家评论称“民营经济迎来了新春天。”
十六大报告指出，“必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济，必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展。”即公有制和非公有制经济的发展统一于社会主义现代化建设的进程中，不能把两者对立起来。这一论述深刻揭示了各种经济成分间的内在联系和一致性。在中国加入世界贸易组织的背景下，对于引进外资、促进各种经济成分的发展以及中国未来经济的成长，更具深远影响。（新华网资料）
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