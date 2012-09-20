尹明善拉开民营企业家进入政治舞台序幕

尹明善当选重庆市政协副主席，拉开民营企业家进入政治舞台序幕

2003年1月11日，重庆力帆实业（集团）董事长、重庆市工商联会长尹明善当选为重庆市政协副主席。据悉，尹明善是改革开放以来首位进入省级政协领导班子的民营企业家。

2003年1月21日，浙江传化集团董事长、浙江省工商联会长徐冠巨当选为浙江省政协副主席。

2003年3月，从全国政协十届一次会议新闻中心传出消息，该届全国政协委员中至少有65名来自非公有制经济阶层，占所有委员的比例至少有2．9％，人数和比例均超过上届。

评论人士指出，正在崛起的私营企业主阶层，以其越来越强大的经济影响力，成为国家政治和社会生活中引人注目的新焦点。