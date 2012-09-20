“非公经济36条”出台，民营经济迎来了突破禁锢、加速发展的新时期

2005年2月25日，《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（下称“非公经济36条”）公布，共分七大项36条。至此，酝酿已久并被反复修订的“非公经济36条”正式出台。中国民营经济迎来了突破禁锢、加速发展的新时期。

“非公经济36条”规定，今后允许非公有资本进入法律法规未禁入的行业和领域。允许外资进入的行业和领域，也允许国内非公有资本进入，并放宽股权比例限制等方面的条件。允许非公有资本进入垄断行业和领域，在电力、电信、铁路、民航、石油等行业和领域，进一步引入市场竞争机制。对其中的自然垄断业务，积极推进投资主体多元化，非公有资本可以参股等方式进入，对其他业务，非公有资本可以独资、合资、合作、项目融资等方式进入。允许非公有资本进入公用事业、基础设施领域和社会事业领域以及金融服务业和国防科技工业建设领域；允许非公有制经济参与国有经济结构调整和国有企业重组，城市商业银行和城市信用社要积极吸引非公有资本入股，鼓励有条件的地区建立中小企业信用担保基金和区域性信用再担保机构，任何单位和个人不得侵犯非公有制企业的合法财产，不得非法改变非公有制企业财产的权属关系等。

同时，在“非公经济36条”中，明确提出“大力发展社会中介服务”、按照市场化原则，规范和发展各类行业协会、商会等自律组织”。在“加强对非公有制经济发展的指导”中提出“要充分发挥各级工商联在政府管理非公有制企业方面的助手作用”。文件中明确了工商联的作用。