十七大提出“两个平等”

十七大报告指出：毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展，坚持平等保护物权，形成各种所有制经济平等竞争、相互促进新格局。法律上的“平等”保护和经济上的“平等”竞争这“两个平等”是十七大在所有制理论上所有制理论的最大亮点，是非公经济理论的又一次飞跃。
按照十七大报告“两个平等”的思想，形成各种所有制经济平等竞争、相互促进新格局，一要解决准入上的不平等，创造各类市场主体平等使用生产要素的环境，打破一切限制非公经济发展的“玻璃门”现象；二要解决资源配置上的不公，革除一切影响非公经济发展的体制弊端；三要解决价格、税收、融资方面的差别待遇，改变一切束缚非公经济发展的做法和规定；四要清除舆论环境上的歧视，冲破一切妨碍非公经济发展的思想观念。
这对民营企业来说，无疑是继“非公经济36条”之后又一重要的利好消息和发展机遇。民企的未来必定更加美好。
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