住建部：房价尚不具备全面反弹条件 继续限购

在持续了两年多的严厉房地产调控下，今年年初，一线城市房价出现了明显的回落。然而，随着3月份开始成交量持续回暖，房价也出现了回升的态势。楼市的回暖是什么因素造成的?房价会不会出现大幅反弹?在稳增长和稳楼市的双重压力下，房地产调控又该如何坚持?记者专访了住房和城乡建设部有关负责人。

首次置业需求推动楼市回暖

今年3月份以来，一线城市楼市成交量持续回暖，部分区域的房价也出现了明显的上涨。与此同时，关于“房价将出现报复性反弹”、“楼市库存降至低点，未来将严重供不应求”的言论也充斥在房地产市场上。不少购房者担心，如果市场成交量继续回升，房价会不会真的出现暴涨。

住房和城乡建设部有关负责人表示，总体看，去年下半年以来形成的市场格局尚未出现根本性改变，投机投资性购房得到明显抑制，房价基本平稳，住房库存量基本保持稳定。

国家统计局公布的数据显示，1—8月全国新建商品住房销售5.7亿平方米，同比下降4.1%。

“据我们监测，6、7月份一些城市住房成交量有明显回升，主要原因是大量新楼盘陆续上市，商业银行连续下调购房贷款利率，并在基准利率水平上进一步下浮了购买首套住房的贷款利率，减轻了居民购房的实际负担，使一段时期以来积累的住房需求集中释放。”住建部上述负责人表示，也有一部分群众受社会舆论的影响，改变了市场预期，急于购房。总体来看，当前市场的购房者多为首次置业的自住住房需求，大部分城市这个比例高达90%以上。

进入8月份后，在中央多次强调坚持调控不动摇、国务院派出督查组、住建部会同国土资源部联合发文遏制地价非理性上涨、有关部门多次通过媒体加强正面宣传等一系列措施的作用下，交易量回升势头开始放缓。

供应方面，房地产开发投资等指标继续保持增长，新建商品住房面积可售量仍居历史高位。今年1—8月，全国房地产开发投资4.4万亿元，同比增长15.6%，增幅比1—7月提高0.2个百分点。商品住房新开工面积同比下降11.1%，降幅比1—7月明显缩小2.3个百分点，新房开工持续下滑的情况有所缓解。截至8月底，全国重点城市可售新建商品住房面积仍处于历史高位，短期内楼市不会出现严重的供不应求。

房价尚不具备全面反弹的条件

社会各界对房地产市场、尤其是房价的下一步走势尤为关注。统计局公布的数据显示，8月份70个大中城市中，新建商品房价格环比下降的城市有20个，上涨的有36个，环比上涨的城市中，涨幅均未超过0.6%。新建商品房价格同比下降的城市有53个，持平的城市有3个，上涨的城市有14个。8月份，同比价格上涨的城市中，涨幅均未超过1.3%，涨幅比7月份回落的城市有2个。

住建部这位负责人表示，随着交易量回升，部分城市房价环比出现微涨，但多数城市房价同比仍为下降。从近期督查情况看，尽管不少城市环比上涨，但同比涨幅普遍仍为回落，有的仍是负增长，没有出现大范围的房价大幅反弹现象。