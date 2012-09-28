铁道部回应12306订票系统招标质疑 公开招标过程

近期，关于铁道部12306订票系统升级花费3亿的消息引发网友质疑，铁道部信息化办公室特向本网发来声明就此作出回应。声明如下：

针对近期有媒体和网民关心全国铁路新一代客票系统招标问题，铁道部信息化办公室作出如下说明：

新一代客票系统是在原有铁路客票系统的基础上进行技术升级并覆盖全国铁路网的客票系统。铁道部信息技术中心作为全国铁路新一代客票系统的建设单位，依据《中华人民共和国招投标法》等有关法律法规，委托具有招标代理甲级资质的中国铁路建设投资公司面向社会公开招标。

招标项目分为两个独立的包件，内容主要包括12306网站售票、客服网站、客服语音、互联网接入安全、电子支付平台、系统网络、列车服务、营销决策、系统监控、系统测试环境、代售点接入安全、机房环境等系统配套软硬件设备的采购及建设。

招标要求的合格投标人条件为：(1)在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，注册资金不低于5000万元人民币，在北京市区范围内设有经正式登记的办事机构，过去三年无因自身履约问题引起法律诉讼。(2)具有国家工业与信息化部(原信息产业部)计算机信息系统集成一级资质。(3)取得主要产品制造商针对本项目的授权并提供产品制造商加盖公章的《服务承诺函》。(4)具有国内类似项目经验并提供项目相关证明。(5)本项目不接受联合体投标。

招标代理机构依法在“中国采购与招标网”上发布招标公告(网址：www.chinabidding.com.cn)，共有7家单位购买了招标文件。标书售出20天后，项目在北京公开开标，共有5家投标人递交了投标文件，并且均满足本次招标合格投标人条件。

北京市方正公证处对开标过程进行了现场公证。

依法组建的评标委员会依据招标文件确定的评标办法进行了综合评分。铁道部信息技术中心依据评标委员会的评标报告及授标建议，确认在两个包件中分别报价最低、得分最高的太极计算机股份有限公司、同方股份有限公司为中标单位。

评标结果依法在招标代理网站上(网址：www.cric-china.com.cn) 公示满3个工作日无异议后，向中标单位发出了中标通知书。

鉴于新一代客票系统是对原有铁路客票系统的技术升级，为保证系统应用软件开发的连续性和功能配套要求，根据《中华人民共和国招投标法实施条例》等有关法律法规，由原铁路客票系统研发单位——中国铁道科学研究院电子所承担了全国铁路新一代客票系统应用软件的研发工作。

铁道部订票系统3亿招标引质疑 IT专家发声：3年3亿不贵

高额的招标费用引发了公众的质疑声。但是，也有IT专家替铁道部叫屈。飞象网CEO项立刚就认为，有质疑声可以理解，但是3年3亿的招标费确实不贵。

项立刚：这个系统是一个非常复杂的系统。因为这个系统在平时使用时，都是很正常的，但节假日时订票人数会增加几倍甚至几十倍，大量人在抢票会给系统造成巨大压力，这个系统远比传统的互联网站复杂得多。同时，电子商务公司，如淘宝一年80亿的成本中可能有二十亿都用在网络运行投资上。所以一个全国性的订票系统，三年招标才三个亿，每年才投入一个亿，我认为不是投入的钱多了，而是少了。