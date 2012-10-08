李稻葵称节假日高速公路应上调过路费 郑渊洁赞同

中广网北京10月1日消息据中国之声《央广新闻》报道，首个节假日高速免费，拥堵现象困扰出行车主。有专家建议：平时减免，节假日收费甚至提高收费能够有效缓解拥堵。
这两天微博上流传这么一个玩笑——中秋、国庆双节最高人气的景点在哪里，答案是高速路。昨天是中秋、国庆连休长假第一天，也是国家实行重大节假 日期间7座及以下小型客车免费通行的第一天，高速免费不仅让驾车出行省了一笔过路费，也免去了沿途排队缴费的麻烦，但是在新政第一天便遭遇了一个严重挑 战，全国多条高速公路出现了一个严重拥堵的情况，因此关于高速公路免费政策争议也随之而起，不少人开始质疑，拥堵之痛是否源于高速公路免费通行。
经济学家李稻葵认为，价格是社会协调机制，选择在节假日这样的出行高峰降低价格必然会造成需求的上涨。他建议，在节假日的时候提高高速公路通行价格。李稻葵的说法得到包括郑渊洁等不少人的支持。
但是也有人认为，今天高速公路的拥堵现象得到了缓解，虽然不少地方只是缓慢通行，但是至少没有昨天那么寸步难行。今天记者联系北京杜家坎收费站 负责同志了解到，昨天一天车流量比往常多了50%，但是今天到现在为止并未出现拥堵。出京方向虽然行驶缓慢，但是并没有一个拥堵，进京方向行驶还比较顺 畅。
经济学家马光远认为，今天这个现象出现好转，其实有事故的解决，人工发卡这样的一些措施。他认为，今天只是个案，不能作为常态的现象。不少人由于受到昨天拥堵的影响，选择在今天错峰出行或者改日出行。
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