【一线】中国能拯救世界吗？

十八大召开在即，世界对中国未来十年变革充满期待

文 | 本刊记者 关雪菁 编辑 | 袭祥德

“Thomas,这个问题你怎么看？Thomas? Thomas?”2012天津夏季达沃斯论坛上一场主题为“走向全球的中国企业”分论坛正在进行，中欧国际工商学院教授苏里达（Hellmut Schütte）一遍遍叫着TCL集团董事长李东生的英文名字。

TCL集团董事长李东生

可同坐在台上的李东生正专注玩着自己的iPad，竟浑然不觉。直到坐在他旁边的嘉宾轻拍了他、递上话筒，李东生立刻一脸严肃，开始侃侃而谈，留下苏里达一脸尴尬。或许是论坛稍显沉闷、交锋不够，李东生这位论坛嘉宾、中国民营企业的国际化先驱整场论坛都与iPad形影不离。

你可以把这个场景看作两个有关当下世界的隐喻：一是，世界在对中国说，却无法把握中国人愿意听什么，又想对世界说什么；二是，新兴的媒介与技术正在改变我们的日常生活以及我们与世界联接的方式。

2012年天津夏季达沃斯的参会人数超过2000人，为六年来夏季达沃斯之最。到会场看看，你会觉得世界经济论坛是把西方整锅端到了中国，约2/3场次的论坛都是用英语进行。虽然有同传，可对中国参会者而言还是隔了那么一层，他们表情悻悻。中国的媒体会倾向于认为虽然是在中国召开，这还是一场泛西方化的会议，可《经济学人》的中国商业编辑却耸耸肩膀说：“为什么中国人从来不努力尝试融入一下呢？”现实看来，的确是西方对于中国充满了更为浓厚的兴趣和兴奋感。

中共十八大召开在即，新一届领导人即将产生，在这个当口，全世界都在看着中国的一举一动，对未来或是期待，或是观望。美国依然在经济危机的余波中艰难振作，欧债危机给欧洲人脸上蒙了一层阴云，可中国真的会成为一位救世英雄吗？天津达沃斯期间的闲聊中，你甚至会听到研究中国商业的欧洲教授说，“中国一定要挺住，你们是世界的希望。”

拯救者？

即便中国人还在为可能的经济硬着陆和现实的改革艰险忧虑，拉脱维亚总理瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）对中国经济形势仍表示乐观。

“我对中国的信心来自于此：拉脱维亚今年的GDP增长是5.5%，在欧洲排名第一。中国即便GDP增速减缓，也有7.5%，还是比我们的高。”东布罗夫斯基斯对《中国企业家》说到这时笑出了声来，似乎这是一个答案非常显而易见的蠢问题。好在这个准冷笑话的确给这位工程师出身、几乎从头至尾不苟言笑的政治家带来了一股热乎气儿，让空旷清冷的会议室里升温了几度。所以，你很难怀疑他说这话时候的诚意。

东布罗夫斯基斯来中国并非只为夏季达沃斯，他是来为拉脱维亚竞标的。来天津之前，他刚在北京拜会了温家宝总理，提交了两国合作的意向书。这缘起于今年4月26日，温家宝在波兰与中东欧十六国领导人会晤，提出将与中东欧10到11个国家加强合作的12项举措，并设立100亿美元的专项信贷—战略上，中国正在试图与欧洲大陆靠得更近一些。拉脱维亚，这个有200多万人口的东北欧小国当然想进入这个名单。