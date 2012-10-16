市场设计：充分理解市场才能修复崩溃的市场

编者按：北京时间10月15日19时，2012年诺贝尔经济学奖揭晓，美国经济学家阿尔文·罗斯（Alvin E. Roth）与劳埃德·沙普利（Lloyd S. Shapley）共同获奖。诺贝尔奖评审委员会称，这两位经济学家因在“稳定匹配理论和市场设计实践”方面作出贡献而获奖。

阿尔文·罗斯生于1951年，美国经济学家，现为哈佛大学商学院乔治·冈德经济与工商管理学教授。他在博弈论、实验经济学与市场设计等领域取得卓越贡献。本文是罗斯为2012年10月1日出版的财新《比较》杂志（第62期）所撰，现重新在财新网刊发，以飨读者。

文/阿尔文·罗斯（哈佛大学）

1.基本问题

“市场设计”指的是一个不断增长的研究体系，也可能被称为微观经济工程，涉及经济学、计算机科学和其他学科的理论和实证研究，这些研究既支持该项努力，也由它所激发。

市场设计最根本的核心问题是：市场如何运作?对于竞争的商品市场，经济学家已经掌握了其中的一些基本要素。当价格发现和价格调整顺利进行时，经济主体根据他们看到的价格来选择自己想要的东西。但是许多市场要复杂得多，即使你能买得起，也不是说你想要什么就能选择什么，因为你也是被选择的对象。

诸如“匹配市场”(matching markets) 的例子比比皆是：高校不会把学费提高到恰有足够的学生仍对其有兴趣，相反，它们将学费设定在仍有大量学生愿意来就读的水平，然后选择接受部分申请者(高校也不可能只挑选学生，它们还得宣传自己来吸引学生，因为许多学生都会收到多所学校的录取通知书)。同样，雇主也不会将工资降到仅仅有刚刚好的求职者，因为这是个双向选择问题(例如，许多新毕业的经济学博士想接受斯坦福提供的薪资水平，留在斯坦福工作，但斯坦福大学会收到很多份申请，而只能提供一部分工作机会，然后它还得与其他顶尖大学竞争以争取能聘用到它想要的人)。

对初入职者而言，工资的设定往往是不带个人色彩的(例如许多刚人职的经济学助理教授，或者大型律师事务所的新舍伙人，薪水大致相同，类似于许多学生面临大致相同的学费)。在出清匹配市场中，价格所起的作用似乎和商品市场有所不同。因此，劳动力市场和高校招生非常像婚姻市场；它们都属于双方面匹配市场，既要搜寻对方又要相互吸引。

经济学家们帮助设计的市场有：互补商品的多单元拍卖市场，如频段牌照拍卖；电脑化交流中心，如国家住院医师配对项目( National Resident Matching Program) ，大多数美国医生就是依靠它获得了自己的第一份工作；分散的劳动力市场，如获取更高级医疗职务和学术职务的市场；用于将孩子分配到城市学校的择校系统；以及肾脏交易程序，它使获得不兼容活体捐赠的患者能够与其他不兼容的患者捐赠者进行肾脏捐赠交易。有关的研究报告，参见米尔格罗姆( Milgrom，2004)和罗斯(Roth，2002，2008)。

拍卖设计是市场设计的一部分，与商品市场的传统功能密切相关：价格发现和有效配置。然而，当市场供应多种异质商品、买家需要多个互补商品组合时，将投标人和商品组合进行匹配的投标就显得十分必要。最近，受美国联邦通讯委员会(FCC) 拍卖频段启发所进行的研究已经绘制出拍卖和匹配市场之间的相似之处。目前仍然存在许多尚未解决的问题，涉及经济学和计算机科学的交叉领域，就是关于如何设计和进行拍卖，以使投标人能够安全、简单地竞得商品组合。

匹配市场有时会遭遇持续的市场失灵，因此为市场设计提供了机会。例如，因为早早确定交易日期，一些劳动力市场已经失去了稠密度(thickness)：比如，目前大型律师事务所常常雇用那些尚有一年才从法学院毕业的学生；而法官招聘助理的时候，常常采用逼签 (exploding offers)方式，不给求职者在各种工作机会间作比较的时间。这类市场失灵导致新人职医生市场开始探索各种形式的集中交流中心。1995 年，就有人请我指导设计新医生交流中心(国家住院医师配对项目) ，以便解决一些问题，包括该市场中有越来越多已婚夫妇寻求在同一地区获得两个职位的现象。进一步解答这些问题，对理解和设计复杂的市场至关重要。

交易时机如何影响市场出清？要创建一个市场环境，其间会有足够多的交易来实现一个稠密市场带来的好处，需要怎么做？ (经济学家一直致力于研究交易的价格，但是对于交易的其他特征却知之甚少。)交易时机涉及的不仅仅是什么时候进行交易，而且还涉及交易的持续时间，比如像“逼签”的情况。

双职工家庭的数量增长如何影响劳动力市场?它又如何影响婚姻市场?它们之间有什么关联性【例如：迁移到城市，公司的配偶聘用政策(比如远离城市的大学) ，以及涉及可以询问申请人其婚姻状况的劳动法等】？ 其中的一些问题需要经济学家、人口学家和社会学家通力合作来进行研究。

一个通过吸引众多参与者而变得稠密的市场，要面临的问题也许是，所有可能被考虑的交易所致的拥塞，因为在许多市场里，这类考虑是需要时间的(比如劳动力市场的面试，提供和接受岗位之间的时间，等等)。拥塞问题导致纽约市重新设计了高中择校的过程，也引发了其他一些市场的重新设计，如临床心理学家市场。有关拥塞的管理还存在许多悬而未决的问题。

一些市场之所以未能获得有效的结果，是因为市场参与者不能安全地透露必要的私人信息。这曾经导致波士顿重新设计了择校制度：波士顿的旧规则使得家庭不敢透露希望孩子就读什么学校，因为如果他们没能进入自己的首选学校，他们的排名可能会下降一大截；新的分配机制使得家庭说出自己的真实偏好变得更加安全(一种“占优策略”)。然而在许多情况下，安全参与不可能成为占优策略；而且，如何让参与变得安全也还存在相当多的问题。经济学和计算机科学的最新研究结果表明，随着市场规模的扩大，这些问题可能反而更易把握。

为了美国的肾脏交易顺利开展，许多人正在努力克服上面提及的种种问题。首先，必须建立患者一捐赠者配对不兼容的数据库，从而形成一个稠密市场。接着，必须克服拥塞问题，主要表现在手术室的数量和可以同时聚集起来开展较大型交易的医疗团队方面【最近非同步链接 (non-simultaneous chains)的发展对此很有帮助】。目前，肾脏交易项目正在努力解决的问题是，如何通过披露所有不兼容的患者—捐赠者配对的交易，使移植中心安全充分地参与肾脏交易市场。