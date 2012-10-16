陈志武：中国渐进式改革走到一定节点

从逻辑上讲，渐进式改革不会以产生内需的制度改革起步，而是在不改变制度的前提下引进外需力量

今天的中国要调整经济结构，靠经济改革带来新增长和新社会福利增值，空间已经很小了经历30多年的改革开放，中国又站在了新的历史起点。中国共产党十八大将在11月8日召开，意味着中国也走到了十年周期的新节点，中国将如何开启发展新局面，备受关注。

改革开放已处深水区，相对早期改革，经济改革所要解决的深层次问题更加复杂，并且，多数与政府治理息息相关。耶鲁大学终身教授陈志武在接受本刊记者采访时表示：以前搞渐进式改革，“摸着石头过河”，背后有一个隐性假设，即“改革的动力始终在那儿”。

但是，中国渐进式改革走到一定节点，经济取得成果，会制造出不同的利益群体，他们变成了改革的阻力，而非动力。因此，他建议未来实现经济增长方式的转型，必然启动以“减少行政权力、制约政府权力”为目标的政府体制性变革。

与此同时，2012年的中国经济呈现出周期性特征：也进一步警示改革的必要性和紧迫性。在这一重要时点，如何凝聚改革共识，重启改革议程？

陈志武教授长期致力于研究中国经济模式的变迁过程，将中国的事情放置在全球的格局下审视解析。他认为下一个十年，中国经济持续增长的动力主要有三个：土地私有化，国有企业民有化，行政权和征税权被制约、实现根本性地减免税，真正还富于民，使中国经济朝着内需和民间消费驱动的方向转型。

审视渐进式改革

《财经》：近年来，关于改革的共识出现弱化趋势，你怎么看？

陈志武：原来所说的渐进式改革，“摸着石头过河”，直至改革走到终点，促使包括政治、经济、法治方方面面的制度不断提升。但这背后有一个隐性假设，就是在改革完成之前动力始终存在。可现在看来，当渐进式改革推行到一定时候，经济取得成果，制造出不同的利益群体，这些利益群体就会变成进一步改革的阻力，导致改革难以继续。

从这个意义讲，渐进式改革存在内在的逻辑悖论。比如，房地产等行业已经跟“官权力”结盟，这时候要对“官权力”阳光化，在政治程序上加以制约，必然威胁到已经建立起来的官商结盟的格局，因为这会直接威胁到自身的利益。他们更愿意维持现有格局，拖延政治改革。

《财经》：上世纪80年代的那些改革者，一部分“蜕变”为既得利益者，既得利益者从改革的动力变成了改革的阻力。

陈志武：是的。现在为什么退休干部更有可能提出改革诉求？这说明部分在位的一些(当然不完全都是)既得利益者，更喜欢在不阳光、不透明、不被监督的环境中行使权力。在美国也是这样，总统和其他官员都不愿看到自己的权力受限制，不会主动推动限制行政权力的改革，只是他们受到美国三权分立体系的制约，没办法。因此反思起来，渐进式改革在最初有它的道理，是一个较好的选择，但由于其背后的逻辑悖论，到现在必须要改变。对中国而言改革是一个进行时。中国式渐进改革的结局如何现在还不能完全判断。

1978年，邓小平提出改革，能成为整个社会绝对主流的共识，是因为那时日子没办法过下去了。但现在不同。

《财经》：相较于早期改革，经济改革所要解决的深层次问题更加复杂，渐进式改革越往后阻力越大，你认为现在的改革动力如何？

陈志武：最后可能难免以某种形式的经济危机为代价，触动政治体制改革的动力。一定是经济方面付出代价。没别的办法，人的本质就是“不见棺材不掉泪”。

今天的中国，靠经济改革带来新增长和新社会福利增值，空间已经很小。如果其他领域的制度建设没有进一步变化，经济改革所能推动的事情并不多了。

《财经》：我们注意到，伴随着社会发展，如今政府机构也愈显庞大。呼吁建立“小政府，大社会”的声音渐高。有消息称，中国新一轮的大部制改革势将必行。

陈志武：在全国人大体系没有真正对权力监督制约之前，不要对“大部制改革”抱太大希望。过去的经验是，每次部委机构改革到最后都是机构更加重叠臃肿，否则公职人员的数量也不会随越机构改革越来越高。所以，首先要推动的是权力制衡机制，推动政府部门体系之外的权力制衡机制。

这些年报纸和其它媒体很少提到“简政放权”，这类词在过去八九年很少出现。说明什么呢？在缺乏制约权力扩张的机制下，政府在增加新机构，而不会减少什么机构，政府机构已经足够庞大。

前不久有成立民企部的说法，千万不要这样。就像当年成立工信部一样，说起来很完美：为了促进电信高科技行业的创新和发展。但这个部门出来后，与其说是促进，还不如说是阻扰电信高科技的发展，因为他们推出那么多新的审批和监管程序，反而抑制了创新的灵活度和自由度，调配研发资金的举措在相当程度上也把企业的注意力从创新转移到“跑部钱进”的路子上来。民企部如果成立，恐怕也会变成民营企业发展的阻力。