【专稿】亚太地区企业低估欺诈风险 滋生自满心理

2012年10月18日，香港 - Kroll Advisory Solutions公司发布的《2012/2013年度全球反欺诈报告》显示，亚太地区的欺诈风险依然高于全球平均水平。去年全年印度的欺诈总发生率（以遭受了欺诈行为侵害的企业所占比例计）位居全球最高之列，达68%，排在之后的中国和印度尼西亚，欺诈总发生率均达到65%，高于全球平均欺诈发生率（61%）。这是Kroll Advisory Solutions公司和《经济学人》信息部合作进行的本年度全球反欺诈调查所得出的结论，全球800多位企业高管人士参与了本次调查。

Kroll Advisory Solutions亚洲区的高级执行董事Tadashi Kageyama表示：“本年度的《全球反欺诈报告》显示，与去年相比亚太地区的企业在反欺诈领域取得了一些进步，欺诈总发生率已有所下降，但我们也注意到亚洲企业开始低估所面临的非常严峻的欺诈风险，自满情绪正在滋长。”他同时指出，“我们的实地经验显示，在亚太地区的主要发展经济体中，腐败和欺诈行为依然盛行。企业必须继续采取有效措施加强反欺诈和反腐败工作，若疏于防范，在欺诈事件发生时，就可能遭受重创。”

印度的欺诈总发生率（以遭受了欺诈行为侵害的企业所占比例计）依然位居全球最高之列，仅次于非洲。印度企业的平均欺诈损失率高达营收的1.2%，明显高于全球平均值。尽管接受调查的印度企业普遍意识到了欺诈风险，但他们向反欺诈措施所做的投资低于全球平均水平，这在反信息盗窃方面表现得最为明显，仅有40%的印度企业计划投资于IT安防措施。此外，由于预算削减，去年有22%的印度企业其内部控制已弱化，这一数字也是本次调查的所有国家或地区中最高的之一。

中国企业在反欺诈领域的自满情绪也正在滋长，这是令人担忧的。尽管欺诈总发生率已下降至65%，但中国企业欺诈担忧度的下降幅度更大。这种自满情绪在对腐败风险的认知度方面表现得尤为明显：尽管今年和去年的调查都显示有19%的中国企业因腐败侵害而蒙受损失，但今年仅有19%的企业认为其比较容易或非常容易遭受腐败行为的侵害，而去年调查时这一比例还高达64%。知识产权盗窃方面的情况也类似。仅有10%的中国企业认为其至多是比较容易受知识产权盗窃的侵害，尚不到本次调查平均值（21%）的一半，并较去年的数字（54%）大幅下降。此外，计划在来年向知识产权保护措施投资的中国企业所占比例（29%）也明显低于调查平均值（43%）。

本年度的全球反欺诈调查还揭示出印度尼西亚所面临的反欺诈总体形势，印尼现已成为亚洲地区经济增长最快的新兴市场国家之一。印尼企业的国际化进程日益加快，计划大举对外投资，尤其是在亚洲和非洲进行投资，但有35%的企业因为察觉到欺诈问题而放弃了至少一个外国市场投资机会，而本次调查全球平均值仅为27%。

这与中国企业的情况形成鲜明对比：仅有8%的中国企业因担忧欺诈风险而放弃进入某一个外国市场。印尼的欺诈行为普遍率依然位居全球最高之列，其中信息盗窃最为高发：有35%的印尼被调查企业称曾遭受信息盗窃的侵害，这一数字是全球所有国家和地区中最高的。此外，印尼供应商欺诈的发生率也很高：在遭遇欺诈侵害的印尼企业中，有22%称供应商是欺诈案的主犯，明显高于全球平均值（17%）。

本年度的调查结果显示，从全球范围来看，去年有超过60%的企业曾遭受欺诈行为的侵害。信息盗窃依然是企业所面临的最为高发的欺诈行为之一，其发生率仅略有下降（从23%降至21%），这显示它较其他一些发生率已大幅下降的欺诈行为更为顽固、更难根除。还令人惊异的是，信息遗失要更多地归咎于企业内部人员，而非外部黑客。

Kroll Advisory Solution公司的总裁和首席执行官Tom Hartley强调：“全球很多企业已采取措施应对众多来自外部的欺诈威胁，从而降低了欺诈行为的总发生率，这是令人鼓舞的迹象。本年度的全球反欺诈调查表明企业必须继续对内部欺诈威胁保持高度警惕，尤其是要加强对知识产权和机密电子数据的保护。”

此外，本次调查显示美国《反海外腐败法》和英国《反贿赂法》减少了腐败行为的发生。一半以上（52%）的企业称已对其所面临的反腐败风险进行了全面而深入的评估，较去年的调查数字（26%）大幅上升，此外更多的企业（55%）还对高管进行了相关培训，将腐败行为调查融入尽职调查重要环节的企业所占比例也已达到50%。企业加强合规管理收到了成效：腐败行为发生率已从19%下降至11%。

其他主要调查结果包括：

企业欺诈担忧度的下降幅度远超欺诈发生率的下降：在全球所有地区和所有行业内，企业的欺诈担忧度都已下降，尤其值得注意的是，尽管实际遭受信息盗窃侵害的企业所占比例已高达28%，称比较容易或非常容易遭受信息盗窃侵害的被调查企业所占比例已从50%下降至30%。这显示很多企业过于自信地认为不易受欺诈侵害，而这种掉以轻心的态度可能让其面临的欺诈风险增大，

发达国家的欺诈发生率仍维持较高水平：美国和俄罗斯的信息盗窃发生率均高达26%，仅次于印尼，明显高于全球平均值（21%）。而在欧洲地区，尽管欺诈总发生率已下降，但遭受了至少一种欺诈行为侵害的企业所占比例依然达到63%，略高于全球平均值。在美国，遭受了至少一种欺诈行为侵害的企业所占比例从65%下降至60%，但下降幅度明显低于全球平均水平。

各行业面临的欺诈案例各异：制造业企业的欺诈总发生率已大幅上升，高达87%。此外，今年在该行业内，本次调查所涉及的10大类欺诈行为有8类的发生率均已增高。制造业内下列几种欺诈行为的发生率是所有行业中最高的：实物资产盗窃（50%）；腐败和贿赂（29%）；管理层利益冲突（27%）；供应商或采购欺诈（23%）；知识产权盗窃（13%）。在金融服务业内，内部财务欺诈和违反监管规定这两类欺诈行为的发生率是所有行业中最高的，分别达25%和16%，知识产权盗窃的发生率（10%）也位列第二高。在接受调查的所有行业企业中，消费品行业内的企业不仅欺诈总发生率（51%）位列第二低，平均欺诈损失率（仅为营收的0.4%）也是最低的。