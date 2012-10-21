何志成：GDP增速进入黄灯区 但恐未见底

可以说，三季度GDP增长7.4%，完全符合预期。而三季度固定资产投资勉强维持在20%以上的增速，却不能不引起注意。因为，若扣除物价上涨因素，这一增速应该是低于20%的，从历史情况分析，当固定资产投资增速低于20%时，就意味着GDP增速进入“黄灯区”，显然，三季度GDP7.4%的增速是不能让人完全放心的。9月工业增加值上升9.2%，勉强“及格”，而国有企业对工业增加值的贡献率低于民营企业，这说明国有企业的产能过剩情况更严重。

三季度宏观经济已经企稳，但四季度GDP增速很难回升到8%左右。原因来自两个重要数据：一是房地产。今年前三季度，全国房地产开发投资51046亿元，同比名义增长15.4%(扣除价格因素实际增长13.8%)，增速逐月回落，截至9月末，比上年同期回落16.6个百分点。房屋新开工面积135014万平方米，同比下降8.6%，三季度降幅比上半年扩大1.5个百分点。全国商品房销售面积68441万平方米，同比下降4.0%，降幅比上半年缩小6.0个百分点。全国商品房销售额40354亿元，增长2.7%，上半年为下降5.2%，增速比上年同期回落20.5个百分点，其中住宅销售额增长3.3%，上半年为下降6.5%。

虽然二季度房地产曾经出现过短暂的“小阳春”，但三季度房地产持续下滑，目前没有明显的企稳迹象。笔者相信，三季度与房地产相配套的建材业以及其他工业门类仍然很艰难，即使有反弹，也是暂时的。房地产业没有明显的反弹迹象，整个工业门类都不能轻言企稳。

另一个数据是发电量。10月17日，国家能源局发布了9月份全社会用电量情况。9月份，全社会用电量4051亿千瓦时，同比仅仅增长2.9%，比上月回落0.7个百分点。这说明9月经济增速不如8月，而8月的宏观经济已经被认为是今年最差的一个月。

参照2011年9月的用电量，环比增加12.2%，其他年份，9月也是全年用电量最高的月份之一，而今年9月用电量是今年2月以来的新低。此外，1月~9月，全国全社会用电量36882亿千瓦时，同比增长4.8%，增速比去年同期回落7.2个百分点。即使考虑到节能减排效果，也无法相信工业增速仍然维持在10%以上，因为从分类指标看，第一产业用电量仅仅有795亿千瓦时，比上年同期下降了0.3%；第二产业用电量27023亿千瓦时，增长2.9%。2.9%对应工业增加值增长10%，差距太大。

用电量是反映宏观经济运行的同步指标，前三季度尤其是9月用电量的数据反映了当前中国经济仍在转冷的趋势中，没有明显的反弹迹象。

根据历史规律，7月、8月、9月这三个月的经济形势在一年中至关重要。虽然进入四季度后，积极因素存在，例如冬储补库存，但毕竟天气转冷，北方地区施工的旺季已过。外贸和消费，虽然有圣诞节和春节等因素，但欧债危机以及新兴市场经济下滑，包括中日贸易冷却等，这些因素都会影响到四季度的外需。今年秋季广交会前所未有的冷清已经发出预警。至于内需，保持平稳已经不错，整个工业企业利润都在下滑，虽然就业没有减少（这是惯性作用使然），但收入不可能增加。

最重要的还是对当前宏观经济的总体判断。按照经济周期非线性运行规律，GDP增速7.4%不是底部，还会有新低，而且不排除还有类似于去年11月和今年8月出现过的断崖式下跌。如果宏观调控没有新的预调微调措施出台，10月和11月的数据都不可能企稳反弹，那样的话，四季度GDP增速肯定达不到8%，勉强可以回到7.6%。