【焦点】"高速免费"新政：免费不免责

【中国企业家】在今年的中秋、国庆假期中，全国各地经历了一场高速大拥堵，多条高速公路发出了“史上最堵”的呼喊声，在中国人每年头疼的“春运”之余，今年又添了场“秋运”。但这场“秋运”大考，暴露了诸多问题。

除了今年中秋节和国庆节相邻并入8天长假的原因，这次高速大拥堵的直接原因是首次推行的小型客车免收高速公路费的政策，以致在各地遭遇车流、人流压力的情况下，有人甚至得出“免费是罪魁祸首”的结论。而其后的一系列情况显示，真正的问题在于，在推行“高速免费”政策时，相关部门并未从实际出发考虑这一政策践行的预案，也没有就此征求民众的意见。

今年8月2日，国务院批转了交通运输部等部门《关于重大节假日免收小型客车通行费的实施方案》，今后春节、国庆节在内的重大节假日七座以下载客车辆一律免收通行费，并决定从今年国庆节开始实施。随后，交通运输部在9月5日发出紧急通知，要求各地全力确保“免费新政”的实施。但就在距离长假不到一个月的时间，并不见各地出台相关的细则，直到放假一周前，各省才密集公布“高速免费”的政策。很多地方预料到免费将带来拥堵，提醒车主驾车错峰出行，但并不见相应的措施。初享“高速免费大餐”的市民打起了算盘，开200公里能省100块钱，便迫不及待地开上了高速路。

然而，市民开车上路之后，收费站仍然实行拦车发卡收卡制度，由此因为免费而蜂拥出动的小客车只能排起了长龙。在遭遇了30日（中秋节）当天的高速大堵车后，交通运输部才做出补救措施：紧急通知从4日起高速免费车取消发卡，收费站直接抬杆放行。

但是，已经出发的车流、人流在长假结束后再次遭遇了返程拥堵，尽管各地交通部门启动了预警措施，分流车辆，但7、8日的返程潮再次给各地高速公路造成了重大考验。

根据交通运输部的数据，国庆长假8天，北京大约有1300万辆车免费通行，每日平均165万辆，相比去年“十一”黄金周日均125万辆增长了32.6%。其中，小型客车1127万辆次，占总量的85%。

这一数据显示这场免费新政带来的“秋运”不可小觑。“高速免费”固然很好，但推行这一新政，政府依然需要承担“秋运”的责任。

“免费新政”效应

路桥公司喊“亏”

虽然民意汹汹，认为高速收费早应取消，多家路桥公司表示这一政策会影响业绩。目前，收费仍是高速公路公司收入的主要来源。由于节假日期间车流量比平时多，收费收入也会有所增加，但这一免费政策让高速公路公司收入骤减。

2011年，沪深两市高速公路板块19家上市公司净利润共计127.9亿元。有分析师估算，2012年免费期间高速公路上市公司的收入将减少2%至4%。由于人工、折旧等成本依旧支出，养护费用还将提升，因此新政对上市公司业绩的影响预计在5%至10%左右。

旅游市场创纪录

今年的长假带动旅游市场一路强劲，多地知名景区出现“爆棚”现象。据估算，此次免费政策拉动的旅游收入高达2000亿元。

全国假日办7日晚发布假日旅游信息通报显示，中秋节、国庆节8天长假，全国纳入监测的119个直报景区共接待游客3424.56万人次，国内游客总量刷新历史纪录。

与此同时，景区管理凸显问题。10月2日当天，全国假日办收到来自江西庐山、山东泰山等多地因游客数量较多导致部分游客滞留景区的投诉。2日晚，陕西华山因游客超过缆车运送能力，大批游客滞留，直到第二天凌晨才基本转移下山，其间发生游客围堵景区门口要求退票、有游客被捅的暴力事件。

汽柴油市场 需求增大

国庆期间对小客车实行免费通行，大大增加了车辆出行量，很多地区车流量比去年同期增长三成。这给目前低迷的汽柴油市场一定的需求支撑，使假日期间成品油需求激增，多地出现加油井喷现象。

据报道，由于高速公路拥堵，沈阳等地的高速公路加油站不得已开始限量加油，每车限加100元汽油。为缓解加油难的问题，河北高速公路服务区增开了临时加油设施47台。而福州境内的高速路加油站的汽油销量在节假日期间增幅超过50%。