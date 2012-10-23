【专稿】大势看淡 金融景气指数上升240点

【中国企业家网】2012年10月18日，“2012上半年上海金融景气指数”发布会在上海召开，指数显示，2012年上半年上海金融业整体发展度指数达到了2799点，虽然在同期，上证指数从最高的2476点跌至1999点，大势呈现极为疲软，但就金融景气指数而言，较2011年增长了240点，增幅为9.4%。

在增长的240点中，金融创新贡献了95点，占增长的39.7%；金融市场贡献了70点，占增长的29%；金融国际化贡献了29点，占增长的12%；金融生态环境与金融机构分别贡献了24和22点，占增长的10%和9.3%。同时，反映景气度的增速指数为1094点，与去年同期持平。

报告从金融市场、金融机构、金融国际化、金融创新、金融人才和金融生态环境六个维度对上海2012上半年金融业发展和国际金融中心建设工作进行了综合性的评估和分析，并对金融业的发展现状、趋势及发展能力进行了评价，反映出了发展度与景气度的双重内涵。

其中，发展度强调的是指标范围内的全面性和时间上的连续性，能够综合、全面地体现上海金融业发展的概貌和发展轨迹；景气度则更多地参考了当期市值、交易量以及价格指数等客观指标的走势。

报告指出，在2012上半年复杂的国内外经济环境中，上海金融业整体仍保持着稳健的增长，在金融创新因持续快速增长而成为本期报告的亮点的同时，金融市场与金融国际化也在继续走高，最终形成了金融机构与金融人才的集聚效应，使得上海金融业的生态环境和软实力都得到了逐步优化以及提升。

“2012上半年上海金融景气指数”及其报告的发布，反映了上海的金融景气现状，为国务院关于上海建设国际金融中心的意见及上海市政府的金融发展规划提供了一套指标衡量体系。这对于把握“十二五”期间上海国际金融中心发展趋势，加速推进上海国际金融中心建设，均具有参考价值。