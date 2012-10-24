李克强：望美方放宽对华高技术产品出口管制

国务院副总理李克强23日在中南海紫光阁会见来华访问的美国前总统国家安全事务助理哈德利、前常务副国务卿斯坦伯格和阿米蒂奇、前助理国防部长约瑟夫·奈。

李克强说，今年是中美重新打开交往大门40周年。40年来，中美关系穿越激流并取得历史性成就，关键在与双方增进互信、扩大共识、强化利益纽带，妥善处理敏感问题。当前和未来，中美推进合作伙伴关系建设、探索新型大国关系之路，需要双方坚持正确方向，相互尊重，深化互利合作，管控矛盾分歧，注重友好交往的民意基础，推动两国关系良性稳定、持续向前发展。

李克强指出，中美是世界上最大的两个经济体，现在和今后几十年都存在很强的互补性。两国经贸合作的本质是互利共赢，合作深化的关键是必须共同反对保护主义，为双方企业提供公平公正的竞争环境。希望美方在放宽对华高技术产品出口管制、消除中国企业赴美投资不合理限制等方面有切实措施和实质进展。

美方赞同李副总理对美中关系的看法，表示无论是民主党还是共和党都支持发展强有力的美中关系。作为两党前政要和美中关系的长期积极支持者，愿继续发挥影响力，为促进美中友好以及地区稳定与发展而努力。

李克强还阐述了中方在钓鱼岛问题上的严正立场，强调国际社会应共同维护二战胜利成果和战后国际秩序。