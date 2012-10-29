【专稿】FT 2012EMBA排名 中国学校大放异彩

【中国企业家网】复旦大学校长杨玉良为这所学校跻身世界第一流大学定下时间表。“3～5年内，让我们的人文学科进入世界前列。我想最多经过5～10年，我们的学科经过综合评比，应该进入世界前列。”

杨校长是在10月15日，一次由复旦管理学院主办的新闻发布会上谈到复旦大学的上述计划。当天，英国《金融时报》（FT）发布2012年全球EMBA项目排名，全中文的复旦大学EMBA项目名列EMBA百强榜单第35名，在全球全中文EMBA项目中位居第一。这是中国商学院EMBA自主品牌首次参与国际排名，

中文的高级经理人培训项目在国际性排名中一向不占优势，复旦大学管理学院取得这一名次，让复旦大学上下颇为振奋。校长杨玉良停下由他主持的校长常务办公会，赶赴了复旦管理学院现场，发表了上述谈话。

杨玉良表示，他本人对类似的排名不是很重视，对国内的不重视，国际排名也不重视。但是FT排名，由管理学院主动报名参加，“涉及到一个敢不敢”问题。因为，国内某一些学科比较弱，还不敢去和国际竞争。复旦大学15个学科，有4个学科进入了全球100强，但主要是社会科学，杨校长表示，希望未来能够在自然科学等方面再取得突破。

作为全球公认的管理教育权威排名，《金融时报》一年一度发布的全球EMBA百强榜单一直受到社会各界的关注。该项排名基于客观的考察和详实的数据，围绕学生职业发展、学院多元化及研究能力等方面，对各商学院EMBA项目进行全面评价。

历年来，《金融时报》EMBA百强榜基本被美国、欧洲商学院所垄断，亚洲的新加坡、中国香港地区虽也有少数EMBA项目名列其中，但清一色都是英文项目占主导，中文EMBA项目鲜有问津。今年复旦EMBA项目首次参与排名并问鼎榜单前35名、全中文项目第1名，也预示着起步虽晚但发展迅速的中国EMBA教育正逐渐走上国际舞台。

除了复旦管院的中文项目外，本次EMBA排名，国际办学以及中国本土商学院可为独领风骚。其中，凯洛格和香港大学合作项目位列第一，清华和Insead项目第四，中欧第七，华盛顿大学奥林学院与复旦合作项目第九，前10名的项目中，有4个与中国有关。国内商学院的这一表现，凸显了中国经济的活跃程度，以及国际化进程的不断加速。

自1943年美国芝加哥大学创设EMBA课程以来，EMBA教育已经走过了近70年的历程，并在欧美知名商学院的大力发展下日臻成熟。但在中国，这一切还要从2002年说起。在这一年，国务院学位办正式批准了复旦、北大、清华等30家大学试点开办EMBA教育，由此在中国大陆开启了全中文EMBA教育的先河。

中国EMBA教育用短短10年走完了欧美国家近70年所走过的路，这其中不仅得益于中国商学院EMBA项目自身在国际化方面所付出的努力，同时也与中国经济在全球一体化中的突出地位息息相关。可以说，快速发展的中国造就了快速发展的中国EMBA项目。

因此，杨玉良表示，完整的全面的中国时代的到来，这给中国高等学府提出了要求，要求每一个教师、科研人员、行政人员能够迎接中国的时代到来。

对于复旦大学为代表的中国高等学府未来的国际化之路，杨玉良表示，“我们的目光不是在国内，我们整所大学的竞争就是定位国际，不是国外的某一所，不是只瞄准耶鲁，而是吸收全球所有大学好的因素，真正做到学术独立，思想自由。”

而谈到国内雨后春笋般不断涌现的EMBA教育，复旦管理学院院长陆雄文表示，“美国的eveming和partime的mba的增长速度是50%。我们有好的教育资源，相信中国EMBA教育将会保持更快的增长。”