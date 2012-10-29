中国最有投资价值50强揭晓 清洁技术被青睐

【中国企业家网】随着项目退出的PE回报率创历年新低与VC/PE基金募资渐行渐难，最新出炉的清科集团“2012年中国最具投资价值企业50强”榜单，揭示了VC/PE机构在行业寒冬期的谨慎投资策略。

多位参与榜单评选的VC/PE人士表示，清科集团“2012年中国最具投资价值企业50强”榜单全面反映今年VC/PE在国内经济增速放缓时期的谨慎投资心态，如抗经济衰退周期的医药医疗保健类企业占据7席，为历届榜单的最高值，表明VC/PE投资重点，正从追逐周期性高成长行业转向经营现金流稳健、对经济周期波动不大敏感的行业。

在太阳能风能行业深陷产能过剩与欧美国家反倾销调查的情况下，VC/PE在清洁技术的投资重心，迅速转向环保产业各大细分领域，本期榜单的11家清洁技术企业，主要集中在新材料与节能减排解决方案领域。北京高能时代环境技术股份有限公司就凭借专业从事环境技术研究和提供污染防治系统解决方案而一举获得众多投资人的亲睐，成为榜首。

饱受VIE架构审查与海外做空潮困扰的广义IT类公司，仍然成为VC/PE过冬投资的重点。在本期榜单里，共有20家广义IT类公司入围，但深受“烧钱”争议的电子商务与团购类公司却鲜有入围。

历年清科集团的“中国最具投资价值企业50强”榜单，是国内各行业企业吸引风险投资及上市融资的一个重要风向标。仅2011年，参选企业就多达2143家，荣获50强的企业中获得融资的企业有26家，占获奖企业的52%，其中已披露获得的融资总额就达6.9亿美元。 而2010年荣获50强的企业中有4家上市，占获奖企业的8%。

“清科－中国最具投资价值企业50强”评选活动自2006年首次发起，至今已经成功举办七届。评选邀请50位风险投资家联合参评，对所有参选企业的管理团队与股权结构、公司业务、商业模式与竞争力、行业与市场、财务现状与预测等相关方面进行深入的综合评判。

纵观本届50强获奖企业榜单，环保清洁技术成为最大热点。随着太阳能风能产业深陷产能过剩与欧美国家反倾销调查，即使身处股权投资过冬季，VC/PE仍不减清洁技术的投资热情。

在本期榜单前10位企业里，出现4家清洁技术企业，表明在国内经济增长方式转型与绿色GDP光环下，清洁技术被VC/PE视为过冬投资的“首选”。不过，在太阳能、风能与LED节能灯产能过剩的冲击下，VC在清洁技术的投资布局趋向分化，在环保新材料与节能减排细分领域寻找“黑马企业”。

此外，IT类企业仍是VC/PE的主要投资方向，“2012年中国最具投资价值企业50强”榜单里，IT类企业仍牢牢占据20席。从2011年起，以纳斯达克与纽交所为主要上市目的地的广义IT企业一直深受VIE架构审查与海外做空潮困扰，一度引发VC/PE对项目退出的担心。

不过，在20家入围50强的广义IT企业里，电子商务、网络视频、网络社区类公司仅有北京豆瓣互动科技有限公司（豆瓣网）、上海景域文化传播有限公司（“驴妈妈”旅游网）、美丽说、多盟智胜网络技术（北京）有限公司与北京梦之窗数码科技有限公司5家，易宝支付、神州付、赛特斯网络科技（南京）有限责任公司等电子支付与IT咨询公司占据近10个名额，而团购类公司则全面落选，表明VC/PE对广义IT产业的投资布局，正转向用IT技术改变人们消费支付方式的IT细分领域。消费者这种生活习惯的改变，会激发全新的投资机遇。

附：“清科—2012年中国最具投资价值的50强”榜单

排名 企业名称

1 北京高能时代环境技术股份有限公司

2 东英（江苏）药业有限公司

3 江苏华盛精化工股份有限公司

4 中科创达软件科技（北京）有限公司

5 深圳市贝斯达医疗器械有限公司

6 海湾环境科技（北京）股份有限公司

7 江苏阿尔法药业有限公司

8 北京豆瓣互动科技有限公司（豆瓣网）

9 赛特斯网络科技（南京）有限责任公司

10 深圳市科聚新材料有限公司

11 易宝支付（北京通融通信息技术有限公司）

12 中国诚信信用管理有限公司

13 上海景域文化传播有限公司（“驴妈妈”旅游网）

14 新世纪医疗网络集团

15 神州租车控股有限公司

16 美丽说

17 上海一嗨汽车租赁有限公司

18 北京贝瑞和康生物技术有限公司

19 上海东硕环保科技有限公司

20 和田昆仑山枣业股份有限公司

21 北京格林雷斯环保科技有限公司

22 北京傲天动联技术有限公司

23 安洁士石油技术（上海）有限公司

24 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司

25 福建博动文化传播有限公司（91无线，网龙公司）

26 上海剑桥科技有限公司

27 广州市番禺奥迪威电子有限公司

28 卓越教育

29 深圳市洁驰科技有限公司

30 安徽华骐环保科技股份有限公司

31 龙福环能科技股份有限公司

32 秒针系统

33 深圳丝路数码技术有限公司

34 广州安必平医药科技有限公司

35 北京梦之窗数码科技有限公司

36 神州付

37 六和拜尔口腔医疗集团

38 浙江宇天科技股份有限公司

39 浙江金石机器人制造有限公司

40 上海上讯信息技术有限公司

41 上海爱数软件有限公司

42 浙江曼卡龙珠宝股份有限公司

43 北京国政通科技有限公司

44 北京百华悦邦电子科技有限公司

45 多盟智胜网络技术（北京）有限公司

46 中山联合光电科技有限公司

47 源华能源科技（福建）有限公司

48 北京福瑞通科技有限公司

49 上海新通联包装股份有限公司

50 民生能源