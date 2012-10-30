【专稿】摩根大通：10月中国JSI指数上扬

【中国企业家网】摩根大通今日公布了其中国研究信心指数(JSI)的10月份数据，该数据环较9月份显著上扬。综合体现中国市场信心的JSI 指数10月份数据为61.2，而9月份则为48.5。
10月份数据的显著变化包括市场对银行业和独立发电企业的信心大幅上扬，以及市场对消费行业情绪的积极变化。从趋势上看，对销售收入和利润率的乐观情绪仍然是JSI指数上行的主要推动因素。
指数高于50的行业包括收费公路、独立发电企业、技术（硬件）、银行、房地产、水泥、油气、建筑、汽车、电信、保险、小盘股，以及医疗保健（按降序排列）。
指数等于50的行业包括水务、港口、金属和采矿。
指数低于50的行业包括机械、中资券商、造船、博彩、交通运输、石化、消费、互联网，以及天然气。
数据收集时间为10月22日至26日。
摩根大通首席中国经济学家和大中华区经济研究主管朱海斌先生对JSI指数评论道，“10月份JSI指数以及制造业PMI预估指数等主要宏观指数显示，10月份的工业活动持续复苏。这反映出5月份以来宽松政策加快出台的影响，包括基础设施投资升温、财政支出扩大、灵活可调节的流动性和货币政策立场。此外，近几个月，房地产市场趋稳也对内需起到积极影响。但是，工业企业领域的疲软和脆弱的外部环境仍是经济复苏之路上的最大风险”。
摩根大通亚太区股票研究主管Sunil Garg表示：“继9月份JSI指数上扬后，10月份MSCI中国指数表现明显优于大市。银行板块带领JSI指数再次走高，10月底的升幅更大。10月份JSI指数支持我们的“买入中资银行股”的投资建议”。
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