郭树清：资本市场必将带来更稳定丰厚投资回报

中共十八大代表、中国证监会主席郭树清8日下午在十八大中央金融系统代表团团组讨论会上发言时表示，不讳言中国资本市场仍存在一些问题，但要对市场发展抱有充分信心，可以预见中国资本市场必将迎来持续、稳健、快速发展的新阶段，必将为中国经济社会的转型升级作出更大贡献，必将为广大投资者带来更稳定更丰厚的投资回报。
郭树清表示，当前我国加快资本市场建设面临有利条件，证券期货市场结构在持续优化，制度不断健全，投资者保护机制得到全面性加强。
他说，发展资本市场有利于推动经济社会转型，有利于推动社会诚信体系建设，有利于推动依法治国。
郭树清在发言中还提出，中国在经济、文化、社会等方面均亟须转变发展方式。从经济改革的全局来看，未来五到十年，中国要解决好两个系统性的改革问题，一个是打破和消除城乡二元制度安排，从根本上实现地区、人口、资源的协调，缓解收入分配不公，这涉及土地、社保、就业、工资等多方面的制度改革；二是培育和完善鼓励创造的机制，使技术、管理、品牌、创意等知识类的生产要素，能够逐步发挥像资本、土地、劳动力等要素一样创造财富的作用。
郭树清认为，建立多层次的资本市场，对推进上述两项系统性改革都有影响。
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