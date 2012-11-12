周小川：央行对热钱保持高度警惕 已备有管理手段

有手段管理短期资本异常流动

今后在货币供应量和市场流动性的调节方面，还会针对每个阶段不同的特点来进行比较，选择适当的工具

利率市场化改革是一个过程，应该选择适当的速度最合适。最近这个阶段，利率市场化改革实际上是在加快

中国人民银行行长、党委书记周小川11日在出席十八大新闻中心举办的第三场集体采访时表示，央行对“热钱”保持高度警惕。如果短期资本流动确实很异常，央行还是有一些管理手段的。

周小川表示，在当今经济金融全球化的情况下，资本流动确实十分活跃。“从人民银行来讲，通常认为短期的、投机性的资本流动可以说是热钱。我们对此是保持高度警惕的。”

他认为造成热钱流动的原因，一个是国际上流动性非常充裕，再一个就是国际上如果有比较明显的不平衡，或者有些突发事件，也容易造成资本的短期异常流动。

近几个月来，央行频繁地采用回购手段调节市场流动性，而没有采用存款准备金率等工具。对此，周小川回应，逆回购是一个比较灵活而且操作期限也比较短的工具，而存款准备金率的调整灵活性则稍微差一些。具体选择什么样的工具来调节流动性，需要根据当前宏观经济形势以及市场流动性状况等因素进行平衡。

周小川表示，今后在货币供应量和市场流动性的调节方面，还会针对每个阶段不同的特点来进行比较，选择适当的工具。

今年以来我国利率市场化工作取得较为明显成效。周小川表示，利率市场化改革是一个过程，应该选择适当的速度最合适。但是总体来讲，如果从改革开放的全过程来看，最近这个阶段，利率市场化改革实际上是在加快。

建行董事长、党委书记王洪章在同一场合表示，利率市场化对商业银行是一个非常大的挑战。利率市场化对于商业银行参与市场竞争、转变经营方式、提高市场定价能力，应该是一个正面的因素。对此建行已经作出三点对策，一是提出了综合化经营战略，二是提高定价能力，三是调整信贷结构和经营方式。

对于市场猜测的房地产贷款的风险，王洪章指出，建行对房地产企业贷款实行严格的名单制管理，除了名单制管理之外，还实行严格的企业授信审查，房地产开发贷款的不良贷款率低于建行公司类贷款的平均不良贷款率。同时，个人住房贷款的不良贷款率才0.20%左右，应该说很好地控制了风险。