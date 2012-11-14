十八大代表中的企业家名单

据不完全统计，经选举诞生的2270名十大党代表中，有145位企业负责人代表，其中111位来自国有企业和银行金融系统、34位来自各省市的民营企业单位（不包括一线工人代表）。

这些“红色企业家”将成为未来影响中国经济决策走向的重要力量。

以下为详细名单：

（以姓氏拼音为序）

C

才层玛 青海省德令哈市牧人福利有限公司总经理

才 让 中国钢研科技集团公司董事长、党委书记

常德盛 江苏常熟市蒋巷村党总支书记、常盛集团董事长

常小兵 中国联通董事长

常振明 中信集团董事长

曹和平 长春欧亚集团股份有限公司党委书记、董事长

曹培玺 中国华能集团总经理

陈 峰 海航集团董事局董事长、海南航空股份有限公司党委书记

陈祥恩 河南煤化集团董事长、党委书记

陈学利 山东威高集团有限公司董事长

陈 虹 上海汽车集团总裁

陈 元 国家开发银行董事长、党委书记

崔荣华 陕西西安荣华企业集团董事长兼总裁

D

戴 林 天津天地伟业数码科技有限公司总经理、党委书记

丁新民 东方控股集团董事长

丁友生 江西新余市蒙山实业有限公司总经理

董启彬 江苏国信资产管理集团有限公司董事长

董志毅 首都机场集团公司总经理，北京首都国际机场股份有限公司董事长

杜晓娟 广东茂名市锐旗人力资源服务有限公司党支部书记、经理，茂名诚信家政公司总经理

F

冯亚丽 浙江海亮集团董事长

傅育宁 招商局集团董事长

G

葛浩新 安徽新丰种业董事长

关锡友 沈阳机床集团董事长

H

韩国明 中交一公局五公司总经理

和广北 中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司副董事长兼总裁

侯 勇 中石化湖南长岭炼化公司董事长

胡怀邦 交通银行董事长、党委书记

胡问鸣 中国船舶工业集团公司董事长

黄丹红 广西大玉余甘果有限责任公司总经理

黄 强 甘肃省电力公司总经理

黄文宣 广西华锡集团

J

季克良 贵州茅台酒厂名誉董事长

姜建清 中国工商银行董事长

蒋超良 中国农业银行董事长

蒋洁敏 中国石油天然气集团公司董事长

蒋远华 湖北宜化集团有限责任公司董事长兼总经理、党委书记

金壮龙 中国商用飞机有限责任公司董事长、党委书记

L

雷洋洲 陕西华盈工贸董事长

李长进 中国铁路工程总公司董事长、党委副书记

李登海 山东登海种业股份有限公司董事长

李凤荣 福建善艺（李氏）工艺董事长

李国华 中国邮政集团公司总经理、党组副书记

李 健 宁夏林业研究所股份公司董事长

李 筠 中国农业银行广东省分行行长

李礼辉 中国银行股份有限公司副董事长、行长

李鹭光 西南油气田公司总经理、党委副书记

李庆奎 中国华电集团公司党组书记、副总经理

李若谷 中国进出口银行董事长、行长

李世中 杭钢集团公司董事长、党委书记

李晓东 辽宁光合蟹业董事长

李贻煌 江西铜业集团公司董事长、江西铜业股份有限公司董事长、总经理

李豫滇 贵州力帆时骏振兴集团党委书记、副董事长

梁稳根 湖南三一重工董事长

林左鸣 中国航空工业集团公司董事长

刘春海 天津双街置业集团有限公司董事长

刘恩芳 上海建筑设计研究院有限公司总经理

刘国红 浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记

刘梅生 中国农业发展银行副行长、党委委员

刘明忠 新兴际华集团有限公司董事长兼新兴铸管股份公司董事长

刘荣富 成都彩虹电器（集团）股份有限公司董事长、总经理

刘绍勇 东航集团总经理

刘石泉 三江航天工业集团公司总经理、党委书记

刘新齐 中国新建集团公司副总经理

刘艳梅 吉林艳梅食品集团有限责任公司董事局主席

刘振亚 国家电网公司董事长、党组书记

楼继伟 中国投资有限责任公司董事长

卢怀玉 河北国欣农村技术服务总会会长、国欣科创生物技术有限公司董事长

M

马秋林 中国石化扬子石油化工股份有限公司、扬子石化有限责任公司董事长

总经理，扬子石化—巴斯夫有限责任公司董事长

马兴瑞 中国航天科技集团公司总经理

穆占英 中国核工业建设集团总经理

N

宁高宁 中粮集团有限公司董事长

P

裴宏斌 中国石油抚顺石化公司总经理

Q

乔保平 中国国电集团党组书记、副总经理

R

任洪斌 中国机械工业集团董事长

任建新 中国化工集团公司总经理、党委副书记

芮晓武 中国电子信息产业集团有限公司董事长、党组书记

S

沈 浩 陕西延长石油（集团）有限责任公司董事长、党委书记

斯泽夫 中国东方电气集团公司总经理

宋志平 中国医药集团总公司董事长

孙宏原 山西沁新能源集团董事长

孙 杰 北京二商集团党委书记、董事长

孙 亮 山东高速集团有限公司董事长、党委书记

孙 勤 中国核工业集团公司董事长、党组书记

孙正运 河北省电力公司总经理、党组副书记

T

唐慧娟 江苏海门市包场镇海盛生猪专业合作社理事长、党支部书记

唐双宁 中国光大（集团）总公司董事长

W

王 波 湖北百步亭集团总裁

王 东 北京控股集团有限公司董事长、党委书记

王 栋 甘肃大禹节水集团股份有限公司董事长

王宏斌 河南南街村集团公司董事长

王洪章 中国建设银行股份有限公司董事长

王会生 国家开发投资公司董事长、党组书记

王金书 山东玉皇化工董事长

王晓初 中国电信集团董事长、党组书记

王宜林 中海油董事长、党组书记

王 毅 中国出口信用保险公司董事长

王永健 北京燕山石化公司董事长、总经理

王珍军 中国工商银行股份有限公司北京分行行长

王志霞 吉林长春汇通驾驶员培训学校校长、党委书记

魏建军 河北长城汽车董事长

吴恩来 中国石油广西石化分公司总经理、党委书记

吴生富 中国第一重型机械集团公司总经理、董事长

吴协恩 江苏华西集团董事长、江阴市华西村党委书记

吴 焰 中国人民保险集团股份有限公司董事长、党委书记

武华太 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司董事长

X

肖 钢 中国银行股份有限公司董事长

谢明亮 华中电网有限公司总经理、党组副书记

邢诒川 海南现代科技集团董事长

熊群力 中国电子科技集团公司总经理、党组副书记

熊维平 中国铝业公司总经理、党组书记

徐和谊 北京汽车集团有限公司董事长、党委书记

徐建一 一汽集团董事长

徐乐江 宝钢集团有限公司董事长

徐留平 中国兵器装备集团公司副总经理、党组副书记，中国长安汽车集团股份有限

公司董事长、党委书记，重庆长安汽车股份有限公司董事长

徐 平 东风汽车公司董事长、党委书记

徐 征 上海建工集团股份有限公司董事长、总裁

许达哲 中国航天科工集团公司总经理、党组书记

许开程 南光（集团）有限公司董事长

许立荣 中国海运（集团）总经理

薛正红 江苏滨海县滨淮镇东罾村党委书记、正红农村小额贷款公司董事长

Y

杨凯生 中国工商银行党委副书记、副董事长、行长

杨明生 中国人寿保险股份公司董事长及执行董事

杨志强 金川集团有限责任公司董事长、党委书记

易 军 中国建筑工程总公司董事长、党组书记

于殿利 商务印书馆总经理

原贵生 龙门科技集团董事长，山西省河津市龙门村党委书记

Z

张福荣 中国建设银行监事长

张国清 中国兵器工业集团公司总经理、党组副书记

张建国 中国建设银行行长、副董事长、执行董事

张建津 天津医药集团董事长兼总经理、党委书记

张立军 中青旅控股股份有限公司总裁

张瑞敏 海尔集团董事局主席兼首席执行官

张喜武 神华集团有限责任公司董事长

张晓刚 鞍钢集团委书记、总经理

张 新 新疆特变电工股份有限公司委书记、董事长

张 颖 北方国际集团总裁

张雨柏 江苏洋河酒厂股份有限公司董事长、总裁

张 云 中国农业银行股份有限公司副董事长、行长、党委副书记

赵建国 南方电网公司董事长

郑 晖 中国农业发展银行党委书记、行长

郑之杰 国家开发银行执行董事、党委委员、副行长

周海江 江苏红豆集团总裁，党委书记

（本名单系记者根据《人民日报》2012年8月14日公布的《中国共产党第十八次全国代表大会代表名单》统计得出。名单所列均为企业高管，来自企业的研究人员、工人等不在此列。由于占有资料的局限，本名单或有疏漏之处，仅供读者参考。）