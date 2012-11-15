盘点十八届中央委员、候补委员及中纪委中的企业家

【中国企业家网】根据新华社公布中国共产党第十八届中央委员会委员、候补委员名单，以及中国共产党第十八届中央纪律检查委员会委员名单，经中国企业家网统计，共有27位企业负责人。

其中进入中国共产党第十八届中央委员会委员的企业家有7人，包括蒋洁敏、楼继伟等；经选举进入候补委员名单的企业家有11人，包括张瑞敏、姜建清、徐乐江等；经选举进入中纪委的企业家有9人，包括宁高宁、王宜林、杨明生等。他们是从2270名十八大党代表中的145位企业负责人代表中脱颖而出的。

就十八届中央委员205人及候补委员187人来说，来自企业界的中央委员7人及候补委员中的11人，共18人，在所有376人的名单中占4.7%强。再加上中纪委的130人计，共506位委员中，27位企业家在其中所占的比例超5.3%，达到新高，相比往届，这无疑是一种新趋势，并值得注意。

以下是进入十八届中央委员、候补委员，以及中纪委名单中的企业家的盘点（排名不分先后），根据公开资料总结。

中国共产党第十八届中央委员会委员名单中的企业家7人：

马兴瑞 中国航天科技集团公司总经理

许达哲 中国航天科工集团公司总经理、党组书记

肖 钢 中国银行股份有限公司董事长

张国清 中国兵器工业集团公司总经理、党组副书记

林左鸣 中国航空工业集团公司董事长

蒋洁敏 中国石油天然气集团公司董事长

楼继伟 中国投资有限责任公司董事长

中国共产党第十八届中央委员会候补委员名单中的企业家11人：

刘石泉 三江航天工业集团公司总经理、党委书记

金壮龙 中国商用飞机有限责任公司董事长、党委书记

任洪斌 中国机械工业集团董事长

张喜武 神华集团有限责任公司董事长

张瑞敏 海尔集团董事局主席兼首席执行官

蒋超良 中国农业银行董事长

姜建清 中国工商银行董事长

徐乐江 宝钢集团有限公司董事长

王晓初 中国电信集团董事长、党组书记

王洪章 中国建设银行股份有限公司董事长

胡怀邦 交通银行董事长、党委书记

中国共产党第十八届中央纪律检查委员会委员名单中的企业家9人：

王会生 国家开发投资公司董事长、党组书记

王宜林 中海油董事长、党组书记

宁高宁 中粮集团有限公司董事长

杨明生 中国人寿保险股份公司董事长及执行董事

张立军 中青旅控股股份有限公司总裁

张晓刚 鞍钢集团委书记、总经理

胡问鸣 中国船舶工业集团公司董事长

曹培玺 中国华能集团总经理

熊维平 中国铝业公司总经理、党组书记