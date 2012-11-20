五位金融官员当选中央委员

据央视所公布中国共产党十八届中央委员会名单，郭树清、尚福林、项俊波、肖钢当选为新一届中央委员会委员，而现任中国人民银行行长，中共十六届、十七届中央委员周小川，未出现在中共十八届中央委员名单中。这意味着掌管中国金融行业的“一行三会”领导人将出现新格局。
按惯例，包括中国央行行长、银监会主席、证监会主席、保监会主席等新一届政府官员，将首先当选为中央委员。
此次当选的金融官员分别为证监会主席郭树清、银监会主席尚福林，保监会主席项俊波以及中国银行董事长肖钢。此外，中投公司董事长楼继伟也当选。
楼继伟是中投公司董事长兼中投首席执行官，他在上周末接受路透社专访时称，中投海外投资收益今年要强很多，扭转去年亏损状况大局已定。
已担任两届中央委员的周小川上周日回答媒体提问时笑称：“至于退休嘛，年纪大总会要退休的，希望这个事和货币政策没有什麽联系。”
相关资料
郭树清，男，汉族，1956年8月生，内蒙古乌兰察布市人，1984年4月加入中国共产党。曾任中国人民银行副行长、党委委员，国家外汇管理局局长、党组书记兼中央汇金投资有限责任公司董事长，中国建设银行股份有限公司党委书记、董事长。
尚福林，男，汉族，1951年11月出生，山东济南人，中共党员。曾任中国农业银行行长，中国证监会主席、党委书记。现任中国银监会主席、党委书记。
项俊波，男，汉族，1957年1月生，重庆人，中共党员。 曾任中国人民银行副行长、党委委员，中国农业银行行长、党委书记，中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事。现任中国保险监督管理委员会主席、党委书记，中国人民银行货币政策委员会委员。
肖钢，男，1958年8月生，江西吉安人，从1981年开始在中国人民银行工作。现任中国银行股份有限公司董事长、行长。
楼继伟，男，1950年12月生，浙江省义乌人。1973年3月加入中国共产党；是中共第十六届中纪委委员，第十七届中央候补委员。曾任财政部副部长、兼会计准则委员会主席，贵州省副省长等职。现任中国国务院副秘书长，兼中国投资有限责任公司董事长、中央汇金投资有限责任公司董事长，掌管资金达2000亿美元的主权财富基金。
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