新一届中央政治局常委的经济观

2012年11月15日上午。北京。人民大会堂。中国共产党第十八届中央委员会第一次全体会议，选举产生了25人组成的十八届中央政治局，选举习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽为中央政治局常务委员会委员，选举习近平为中央委员会总书记。

11时53分，刚刚当选的十八届中央政治局常委在热烈的掌声中，同中外记者亲切见面。中共中央总书记习近平发表重要讲话。时间在这一刻被赋予了新的历史涵义。

以习近平为总书记的新一届中央政治局常委，他们多数人兼具地方和中央、综合与专门领域的工作经验，有相当知识和经验储备，且借改革风云奋进崛起。这些特点说明，未来经济政策的基因早已种下，在政策的选择上，他们很有可能依循以往在经济改革的经验。昨天，注定了要影响未来五到十年。那么，盘点他们以往的执政方略、经济主张，显然有必要且有意义。

习近平

●习近平过去30年来大部分时间都在中国经济的心脏地区，东部省份解决问题和支持商业发展。

●1979年，习近平从清华毕业，开始担任军委常委和秘书长耿飙的秘书。耿飚同时是国务院副总理、国防部长，也是习近平父亲习仲勋的好朋友。这段在军队的经历，成为习近平从政生涯的与众不同之处。1982年耿飚退二线，习近平主动要求回到基层接受锻炼。在河北正定县期间，习近平先后担任正定县委副书记、书记。在正定期间，习近平力主改革，曾力排众议修建“荣国府”，发展文化旅游业。当时，作家柯云路以习近平在正定县的事迹等素材为蓝本，写出了长篇小说《新星》，“李向南”的名字一时家喻户晓。

●福建17年时习近平从政履历上的浓重一笔。积累了地方各个行政基层的工作经验，锻炼出自己的商业感敏。在福建期间，他引进台资的力度很大，台湾的许多商人都被福建省的家族根源和低廉的劳动力成本所吸引。1999年，习近平公开支持海峡两岸签署自由贸易协定，为台企提供税收和其他优惠。

●也是在那个时期，习近平提出了政府要建设有限政府、提供有效服务，有所为有所不为，做那些不错位、不越位、不错位的事情。他提出，要强化政府的服务意识，提供有效服务。后来，他又将建立服务型政府写入政府工作报告。评论认为，这些理论即便在今天，仍然毫不过时。1990年习近平调任福州市委书记，他题写了四个大字挂在市委大院里：马上就办。习近平曾向媒体解释：“‘马上就办’不光是对工作效率的要求，也是在激烈的市场竞争中，要求人们审慎地作出最快反应。”在国外媒体眼中，习近平是位改革人物，有时代感、解放思想。

●习近平在浙江从政期间同样赢得了亲商的好名声。浙江省也是民营资本的中心，习近平2002-2007年在浙江担任省委书记。浙江经济在其管理下有了长足进展，特别是习近平经过大量调查研究，制定出让浙江在经济上与上海一争高下的“八八战略”，得到浙江上下普遍支持，更加巩固了习近平作为中国民营经济力量推动之一的地位。

●在浙江工作时，习近平有一句话广为流传，“当县委书记一定要跑遍所有的村；当地、市委书记，一定要跑遍所有乡镇；当省委书记应该跑遍所有县市区”。

以上资料参考：《国家财经周刊》、新华网