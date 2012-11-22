胡锦涛、习近平等领导同志亲切会见出席党的十八大代表、特邀代表和列席人员并发表重要讲话

（十八大授权发布）胡锦涛、习近平等领导同志

亲切会见出席党的十八大代表、特邀代表和列席人员并发表重要讲话

11月15日，国家主席胡锦涛，新当选的中共中央总书记、中共中央军委主席习近平等领导同志在北京人民大会堂亲切会见出席党的十八大代表、特邀代表和列席人员并发表重要讲话。这是胡锦涛和习近平亲切握手。新华社发

11月15日，国家主席胡锦涛，新当选的中共中央总书记、中共中央军委主席习近平等领导同志在北京人民大会堂亲切会见出席党的十八大代表、特邀代表和列席人员并发表重要讲话。新华社记者鞠鹏摄

新华社北京１１月１５日电（记者邹声文、霍小光）国家主席胡锦涛，新当选的中共中央总书记、中共中央军委主席习近平，十七届中共中央政治局其他常委吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、贺国强、周永康，十八届中共中央政治局其他常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽，１５日下午在人民大会堂亲切会见了出席党的十八大的代表、特邀代表和列席人员，并同大家合影留念。

人民大会堂宴会厅华灯璀璨，洋溢着喜庆热烈的气氛。２６００多名代表、特邀代表和列席人员汇聚在这里，怀着激动的心情，期盼着领导同志到来。

下午３时，胡锦涛、习近平步入宴会厅，全场响起雷鸣般的掌声。胡锦涛、习近平等领导同志走到代表面前，同前几排同志亲切握手，向大家致以良好的祝愿。代表们纷纷向胡锦涛、习近平等领导同志表达真诚的问候。

在热烈的掌声中，胡锦涛、习近平发表了重要讲话。

胡锦涛在讲话中强调，在全体代表的共同努力下，党的十八大开得很好、很成功，是一次高举旗帜的大会、继往开来的大会、团结奋进的大会。认真学习贯彻落实党的十八大精神是我们当前的首要政治任务。衷心希望全党全军全国各族人民在以习近平同志为总书记的党中央领导下，坚定不移走中国特色社会主义道路，解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难，为全面建成小康社会，夺取中国特色社会主义新胜利而奋斗。胜利属于我们伟大的党，胜利属于我们伟大的祖国，胜利属于我们伟大的人民。

习近平在讲话中指出，以胡锦涛同志为总书记的党中央，团结带领全国各族人民，取得了举世瞩目的辉煌成就。为了党和人民事业继往开来，胡锦涛同志，以及吴邦国、温家宝、贾庆林、李长春、贺国强、周永康等同志，带头退出党中央领导岗位，体现了崇高品德和高风亮节。我们向他们致以崇高的敬意。胡锦涛同志刚才的讲话，语重心长、催人奋进，是对我们的真诚鼓励和巨大鞭策。我们一定要牢记嘱托，认真学习宣传贯彻党的十八大精神，团结一心，开拓进取，不负重托，为全面建成小康社会而努力奋斗。

胡锦涛、习近平的讲话，激起全场长时间的热烈掌声。

参加会见的还有：马凯、王刚、王兆国、王沪宁、回良玉、刘延东、刘奇葆、许其亮、孙春兰、孙政才、李建国、李源潮、汪洋、张春贤、范长龙、孟建柱、赵乐际、胡春华、栗战书、徐才厚、郭伯雄、郭金龙、韩正、朱镕基、李瑞环、宋平、尉健行、李岚清、曾庆红、吴官正、罗干、杜青林、赵洪祝、杨晶、路甬祥、乌云其木格、华建敏、陈至立、司马义·铁力瓦尔地、梁光烈、戴秉国、王胜俊、曹建明、廖晖、白立忱、陈奎元、阿不来提·阿不都热西提、李兆焯、钱运录、孙家正、李金华、郑万通、邓朴方和迟浩田、张万年、姜春云、王乐泉、刘淇、曹刚川、曾培炎、王汉斌、何勇、令计划、倪志福、王丙乾、邹家华、布赫、彭珮云、曹志、李铁映、司马义·艾买提、顾秀莲、热地、盛华仁、肖扬、韩杼滨、贾春旺、叶选平、杨汝岱、宋健、钱正英、胡启立、陈锦华、赵南起、王忠禹、李贵鲜、张思卿、郝建秀、徐匡迪，原中央军委委员陈炳德、李继耐、廖锡龙、靖志远和新任中央军委委员常万全、房峰辉、张阳、赵克石、张又侠、吴胜利、马晓天、魏凤和。