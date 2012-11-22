习近平等十八届中共中央政治局常委同中外记者见面

11月15日，新一届中央政治局常委同中外记者见面。新华社记者谢环驰 摄

新华社北京１１月１５日电 刚刚在党的第十八届中央委员会第一次全体会议上当选的中共中央总书记习近平和中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽，１５日上午在人民大会堂同采访十八大的中外记者亲切见面。

人民大会堂东大厅鲜花盛开，暖意融融，气氛庄重而热烈。５００多名中外记者早早来到这里等候，准备争抢在第一时间报道新一届中共最高领导层的首次集体公开亮相。

１１时５３分，习近平等７位十八届中共中央政治局常委，在热烈的掌声中步入大会堂东大厅，微笑着向在场的中外记者挥手致意。

党的十八大新闻发言人蔡名照向大家介绍后，习近平首先向记者朋友们表示问候。他说，记者朋友们对十八大作了大量报道，向世界传递了许多“中国声音”。他代表大会秘书处向大家表示衷心的感谢。

习近平说，刚才，我们召开了中国共产党第十八届中央委员会第一次全体会议，选举产生了新一届中央领导机构，选举我为中央委员会总书记。习近平逐一介绍了新当选的其他６位中央政治局常委，代表新一届中央领导机构成员感谢全党同志的信任，并表示定当不负重托，不辱使命。他说，全党同志的重托，全国各族人民的期望，是对我们做好工作的巨大鼓舞，也是我们肩上的重大责任。

习近平指出，这个重大责任，就是对民族的责任。我们的民族是伟大的民族。在五千多年的文明发展历程中，中华民族为人类文明进步作出了不可磨灭的贡献。近代以后，我们的民族历经磨难，中华民族到了最危险的时候。自那时以来，为了实现中华民族伟大复兴，无数仁人志士奋起抗争，但一次又一次地失败了。中国共产党成立后，团结带领人民前仆后继、顽强奋斗，把贫穷落后的旧中国变成日益走向繁荣富强的新中国，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景。我们的责任，就是要团结带领全党全国各族人民，接过历史的接力棒，继续为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗，使中华民族更加坚强有力地自立于世界民族之林，为人类作出新的更大的贡献。

习近平指出，这个重大责任，就是对人民的责任。我们的人民是伟大的人民。在漫长的历史进程中，中国人民依靠自己的勤劳、勇敢、智慧，开创了各民族和睦共处的美好家园，培育了历久弥新的优秀文化。我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境，期盼孩子们能成长得更好、工作得更好、生活得更好。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。人世间的一切幸福都需要靠辛勤的劳动来创造。我们的责任，就是要团结带领全党全国各族人民，继续解放思想，坚持改革开放，不断解放和发展社会生产力，努力解决群众的生产生活困难，坚定不移走共同富裕的道路。

习近平指出，这个重大责任，就是对党的责任。我们的党是全心全意为人民服务的政党。党领导人民已经取得举世瞩目的成就，我们完全有理由因此而自豪，但我们自豪而不自满，决不会躺在过去的功劳簿上。新形势下，我们党面临着许多严峻挑战，党内存在着许多亟待解决的问题。尤其是一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题，必须下大气力解决。全党必须警醒起来。打铁还需自身硬。我们的责任，就是同全党同志一道，坚持党要管党、从严治党，切实解决自身存在的突出问题，切实改进工作作风，密切联系群众，使我们党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。

习近平强调，人民是历史的创造者，群众是真正的英雄。人民群众是我们力量的源泉。我们深深知道，每个人的力量是有限的，但只要我们万众一心、众志成城，就没有克服不了的困难；每个人的工作时间是有限的，但全心全意为人民服务是无限的。责任重于泰山，事业任重道远。我们一定要始终与人民心心相印、与人民同甘共苦、与人民团结奋斗，夙夜在公，勤勉工作，努力向历史、向人民交出一份合格的答卷。

习近平最后说，中国需要更多地了解世界，世界也需要更多地了解中国。希望记者朋友们今后继续为增进中国与世界各国的相互了解作出更多的努力和贡献。

１２时１２分，见面活动结束。习近平等向中外记者们挥手道别。

来自５大洲４２个国家１８０多家媒体的近２５０名外国记者，来自港澳台７０多家媒体的近１００名记者，与内地６０多家媒体记者一道，在现场见证了这一历史时刻。

中央人民广播电台、中国国际广播电台、中央电视台对见面实况进行了现场直播，人民网、新华网、中国网络电视台、中国网也进行了现场直播。