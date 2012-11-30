李克强：未来几十年最大潜力在城镇化

据新华社电 国务院副总理李克强28日在中南海紫光阁会见世界银行行长金墉，就深化中国与世行合作等交换了意见。
李克强说，多年来，中国与世行在基础设施、扶贫等多个领域开展了卓有成效的合作，特别是过去几年，双方之间的知识合作又向前跨了一步，这对中国在发展中借鉴国际经验，十分有益。
李克强指出，中国已进入中等收入国家行列，但发展还很不平衡，尤其是城乡差距量大面广，差距就是潜力，未来几十年最大的发展潜力在城镇化。我们推进城镇化，是要走工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的路子，要保证粮食安全，中国的粮食要立足自身，不可能靠世界市场解决，要更加注重绿色发展，加强环保节能，还要深化改革，加强社会建设，推进完善基本公共服务等。这些都需要国际视野和世界经验，这有利于我们成功跨越中等收入陷阱。中方愿与世行就城镇化开展联合研究，吸收大学、研究机构一起参与，做成双方合作的“旗舰”项目。13亿人的现代化和近10亿人的城镇化，在人类历史上是没有的，中国这条路走好了，不仅造福中国人民，对世界也是贡献。
金墉十分赞同李副总理的提议，表示中国的城镇化过程会为世界提供巨大市场和宝贵经验，世行愿在这方面加强与中国的合作，这对丰富世行发展理念、做好减贫与发展援助具有重大意义。
财政部部长谢旭人等参加会见。
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