郭树清：淡化行政干预突出市场自我判断能力

昨天，证监会主席郭树清发表署名文章《更加重视法治推动资本市场改革发展的重要作用》。他谈及了从公开发行、私募融资到资本市场开放和投资者保护的各个领域，凸显了证监会下一个阶段改革政策的总体思路。

在发行改革方面，郭树清说，证监会将在严格责任追究制度安排，逐步淡化和改变监管机构对公司盈利能力判断的规范要求，强化市场主体对公司价值的判断能力。另外，还将进一步优化证监会行政监管和交易所自律监管的职能定位和职责分配，不断减少监管机构对于股票公开发行的介入和干预，切实发挥交易所一线监管的功能优势，更好地满足企业公开发行融资的实际需要。

上述思路简而言之就是淡化行政、突出市场。

该文还介绍了私募市场法律制度建设的基本原则。郭树清称，由于私募市场不具有典型的公众化特性，相应的法律制度规范具有不同于公募市场的明显差异。应当建立健全有针对性的制度规范，明确私募发行的法律地位，健全相关投资者适当性、信息披露以及欺诈责任等方面的规范内容，弥补目前法律制度的空白和不足。

在一些涉及部委监管边界的问题上，郭树清也做了建设性的探讨。针对债券市场，他提出按照统一准入条件、统一信息披露标准、统一资信评级的要求、统一投资者适当性制度和统一投资者保护机制的要求，积极推进完善债券发行交易法律制度，促进市场互联互通和投资者利益保护。

另外在具有争议性的资产管理法律制度领域，他认为需要统筹研究公募基金市场、私募基金市场、证券公司集合资产以及银行、信托、保险等理财市场的制度规范。立足于功能监管的制度定位，统一行为规则，明确资本募集、投资管理、信息披露、利益冲突防范等规范要求，以此避免监管套利，夯实公平公正的市场基础。