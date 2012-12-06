央行副行长李东荣：移动支付技术标准近期发布

央行副行长李东荣5日在“金融移动支付技术创新”研讨会上介绍，人民银行将于近期正式发布移动支付相关技术标准以及PBOC3.0规范，以进一步支持和推动移动支付业务和产业发展。

他透露，为支持和推动我国移动支付业务和产业发展，人民银行组织40多家产业相关单位成立移动支付标准编制联合工作组，经广泛调研、技术攻关、标准研制、专家评审等阶段，将于近期正式发布移动支付相关技术标准。同时，为推动金融IC卡与移动支付的融合发展，启动了2010年版《中国金融集成电路(IC)卡规范》(简称PBOC2.0规范)的增补和修订工作，相关工作已基本完成，将于近期发布PBOC3.0规范。

李东荣建议从以下六方面开展工作，以推动移动支付产业健康、有序发展。

一是推动移动支付标准实施及应用试点。以创建国家电子商务示范城市为契机，采取条块结合方式，从横向和纵向两个维度，选择部分电子商务基础环境较好的城市和创新能力较强的商业银行，开展移动支付试点工作。

二是推进移动支付非接触受理环境改造与完善。要认真落实人民银行有关文件精神，加大非接触受理环境改造力度，保障非接触受理环境的联网通用质量，实现移动支付与金融IC卡受理环境的全面整合和有效复用。

三是开展移动支付安全可信基础设施建设。要争取国家在政策和资金方面给予支持，研究启动安全可信基础设施建设，为产业各方搭建共同信任的密钥体系和空中传输通道，提供移动支付安全模块与应用生命周期管理服务，为移动支付联网通用、安全管理提供有力支撑。

四是加强移动支付技术风险研究。要加快分析研究风险成因、机理和潜在威胁，探索评估方法，提出防范措施。

五是加快移动支付技术管理体系建设。

六是创新移动金融服务应用。