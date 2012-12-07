习近平：坚持市场经济改革方向 搞好顶层设计

征求对经济工作的意见和建议

中共中央召开党外人士座谈会

习近平主持会议并发表重要讲话

温家宝通报有关情况

李克强张德江俞正声刘云山王岐山张高丽出席

新华网北京12月6日电 中共中央11月30日在中南海召开党外人士座谈会，就当前经济形势和明年经济工作听取各民主党派中央、全国工商联领导人和无党派人士意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话。

国务院总理温家宝，中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席座谈会。温家宝通报了经济工作有关情况，介绍了中共中央、国务院关于做好明年经济工作的考虑。

座谈会上，民革中央主席周铁农、民盟中央主席蒋树声、民建中央主席陈昌智、民进中央主席严隽琪、农工党中央主席桑国卫、致公党中央主席万钢、九三学社中央主席韩启德、台盟中央主席林文漪、全国工商联主席黄孟复、无党派人士林毅夫先后发言。他们赞同中共中央、国务院对当前我国经济形势的分析和对明年经济工作的考虑，并就促进居民增收、加大与民生直接相关的基础设施建设、加强生态文明建设、深化国企改革、加大战略性新兴产业扶持力度、实施创新驱动发展战略、提高财政投入效率、加快金融体制改革步伐、加快推进完善营业税改增值税试点工作、深化两岸经贸合作等提出意见和建议。

在认真听取了大家的发言后，习近平作了重要讲话。他表示，大家在发言中充分肯定了今年以来经济工作取得的成绩，并围绕做好经济工作提出了具有针对性和可操作性的意见和建议，对做好经济工作很有帮助，我们将认真研究。

习近平指出，今年以来，面对国际经济的复杂环境，面对国内改革发展稳定的繁重任务，我们坚持以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线，按照稳中求进的工作总基调，及时加强和改善宏观调控，把稳增长放在更加重要位置，在稳增长、调结构、促改革、惠民生等方面都取得了积极进展。各民主党派中央、全国工商联和无党派人士坚持服务国家中心工作，紧扣主题主线，深入基层，就公共服务、金融改革、资源环境、科技创新、社会管理、节能环保、城乡统筹、农村文化事业等方面进行了认真调研，向中共中央、国务院提出意见和建议，为我们科学决策、科学施政发挥了重要作用，为推动经济社会发展作出了重要贡献。习近平代表中共中央、国务院，向各民主党派、工商联和无党派人士表示衷心的感谢。

习近平强调，在充分肯定我国经济社会发展基本面是健康的前提下，我们决不能低估当前和今后一个时期所面临的风险和挑战，主要是世界经济低速增长态势仍将延续，总需求不足和产能相对过剩的矛盾有所上升，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，经济发展和资源环境的矛盾有所加剧。我们要坚持“两点论”，一分为二看问题，既要看到国际国内形势中有利的一面，也看到不利的一面，从坏处着想，做最充分的准备，争取较好的结果。

习近平指出，明年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，做好明年经济社会发展工作十分重要，要以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，扎实开局，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。一是要保持经济增长，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，增强经济增长的内生活力和动力，增长必须是实实在在和没有水分的增长，是有效益、有质量、可持续的增长。二是要加强和巩固农业基础地位，加大对农业的支持力度，加强和完善强农惠农富农政策，加快发展现代农业，确保国家粮食和重要农产品有效供给。三是要推动结构调整取得明显进展，在稳定外需的同时努力扩大内需，加大产业结构调整升级力度，稳步推进城镇化健康发展。四是要坚持社会主义市场经济改革方向，搞好顶层设计，及时推出一些有针对性的改革措施，坚持整体渐进和局部突破相结合，大胆探索，务求实效。五是要大力保障和改善民生，重点保障低收入群众基本生活，做好高校大学生生活困难补助，注重稳定和扩大就业，加强城乡社会保障体系建设，引导群众树立通过勤劳致富改善生活的信念，从而使改善民生既是党和政府工作的方向，又成为广大人民群众自身奋斗的目标。

习近平最后希望各民主党派、工商联和无党派人士深入学习贯彻中共十八大精神，把各级组织和广大成员思想认识统一到中共十八大确定的大政方针和工作部署上来，增进对中国特色社会主义的道路自觉、理论自觉、制度自觉，发挥自身优势和特点，抓住重点，认真履职，为实现中共十八大确定的目标更加广泛地凝聚人心、汇聚力量。

马凯、王沪宁、回良玉、栗战书、杜青林和令计划，中共中央、国务院有关部门负责人出席座谈会。

出席座谈会的党外人士还有张梅颖、张榕明、厉无畏、罗富和、陈宗兴、王志珍和万鄂湘、张宝文、马培华、王钦敏、汪毅夫、孙安民、李稻葵等。