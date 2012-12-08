【年会】霍泰德：投资人与企业家合作的三个基石

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。浩然资本合伙人霍泰德先生参加了本次年会尖峰对话“创投人与投资人：人性与契约的对垒？”。

霍泰德指出，作为PE投资者或许给企业家投资的是钱，但是更重要的是价值，这个基础上我们和投资人和企业家形成一个合作伙伴的关系，合作伙伴有三个基石，一个是共同的信任，第二个是投资人和企业家就共同的目标达成一致，第三个就是持续沟通，保持信息的通常、透明。

以下为霍泰德的观点实录：

霍泰德：下午好！感谢各位！刚才大家讨论了公司治理和条款都非常重要，我讲讲最近中国PE行业发生的巨大变化，所谓追逐一、二级市场利差的时代已经过去了，现在很多PE投资者真的是要卷起袖子帮助企业创造价值。作为PE投资者或许给企业家投资的是钱，但是更重要的是价值，这个基础上我们和投资人和企业家形成一个合作伙伴的关系，合作伙伴有三个基石，一个是共同的信任，第二个是投资人和企业家就共同的目标达成一致，第三个就是持续沟通，保持信息的通常、透明。

即使有了这种合作伙伴关系的存在，也并不意味着冲突矛盾就一定会消除，至少可以在一定框架内大家可以合理、公平的解决问题。我跟大家分享一下我们浩然资本作为投资者比较有趣的案例，我们若干年前跟，我们跟国内的一个大公司一起合作建立了一个医疗投资平台，通过这个平台投资或者收购国内医疗器械的企业。有时候大家会开玩笑说企业家是给投资人打工，有时候我感觉我们投资人有时候也是帮企业家打工，是相互合作紧密合作的关系。

再就是我们刚刚提到的医疗投资平台，我们自己的投资方员工、雇员与企业家紧密合作。最近在今年7月份的时候我们跟TCL集团建立了一个合资公司，TCL医疗，目标指向医疗器械市场，这个就是企业家和投资人紧密合作的典范。

另外一个作为投资人和企业家紧密合作的案例，我们若干年前投了一个中国的家具连锁企业，我们和常识人、管理层紧密合作，这家公司从单纯加盟商企业变成了一家在全中国拥有300多家直营店的模式，市场销售能力不断上升，从我们投资到今天业绩翻了很多倍，去年为止已经是营收十几亿的一家大型家具企业。人与人之间相处难免有摩擦，如果我们可以通过合作伙伴的方式相处下来对双方利益都是最好的保证。如果有了冲突怎么办，如果矛盾冲突能合理解决的话，作为投资方和企业家都会面向一个更美好的未来。前面讲了很多好的案例，我个人也经历过不是那么成功包括跟企业家达成好的合作伙伴的案例。

其中一个就是我们若干年前投资的一个工业化工企业，当时挑选这个企业的时候我们没有看出企业根本面上的问题，他的管理团队伍合乎员工不能很好的执行我们给他很好的意见和建议。其实回头想想，当时双方并没有真正合作的基础存在，其实我们不是那么匹配的的，如果今天的话我可能很难跟他们达成合作，不会投这家公司的。