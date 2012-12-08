【年会】张醒生：中国慈善公益事业进入新阶段

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。大自然保护协会北亚区总干事张醒生先生参加了本次年会尖峰对话“公益3.0：企业价值新境界”论坛。
张醒生指出，中国的公益事业的发展走过第一个阶段，慈善点对点，个人对个人，第二阶段企业的CRD进入世界阶层，现在我们要创造做幸福中国，幸福中国的含义也包括了社会的平和和社会的发展。公益事业是不是也要创新，也要继续发展？
以下为张醒生的观点实录：
张醒生：我们这场论坛的主题是公益3.0，企业价值新境界。今天外面是北京入冬以来最深的一天，零下好几度，但是这里热气腾腾，说明社会发展的新阶段。
公益和慈善是一个连带关系，但是慈善和公益略有不同，但是慈善更多是给予，我给多少钱，给一个人，这是一个慈善。
公益是公众的行动，或者是社会能受益的。尤其改革开放以后，我们的社会从创造价格，GDP增长，到了一个新的阶段，我们要创造社会的价值，企业和企业个人都应该为社会的价值来贡献自己的力量。
同时我们回顾一下中国的慈善公益事业，也确实是走过了一个阶段。在80年代的时候，由于当时大家都比较穷，无论是企业和个人，慈善公益事业基本上是很弱小的，最早是希望工程，每个人捐几个学生，一个月几块钱，可能很多人都参与过。
90年代我们的企业在成长，98年是中国的一个慈善公益事业的转折点，那时候中国遭受了大洪水，全国第一次在中央电视台出现了一次全民赈灾的一个活动，实况转播，那时候很多企业站出来，实现了自己的企业社会责任。我们从此听到了企业社会责任的词语。99年开始中国每年评选最受尊敬的企业，社会责任做得好的。
现在中国的慈善公益事业开始进入到一个新的阶段。我是张醒生，现在主要做社会环保的公益事业。
中国的公益事业的发展走过第一个阶段，慈善点对点，个人对个人，第二阶段企业的CRD进入世界阶层，现在我们要创造做幸福中国，幸福中国的含义也包括了社会的平和和社会的发展。公益事业是不是也要创新，也要继续发展？
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