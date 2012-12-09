【年会】成长青：当下金融体制存在着问题

【中国企业家网】由《中国企业家》杂志社主办的2012(第十一届)中国企业领袖年会12月8/9日在中国大饭店隆重举行。高盛高华证券有限公司董事总经理成长青先生参加了本次年会尖峰对话“危机下的金改风云”论坛。

成长青先生指出，从我们来讲我们在过去30年中，以国家为主导，以国营企业为先兵，营造了一个比较坚实的平台。但是在往下面30年走，可能还是希望出现一些变化。

对于危机下的金改风云，成长青先生还指出这次国际危机以后他们也在改变，加强大的审慎监管，市场自由化，这对我们有什么启示，我想对我们的启示我们的感觉金融改革也是市场化的导向。

以下成长青先生观点实录：

王巍：成长青，你谈一下你对中国市场的看法。

成长青：我认为这次危机从全球来讲是比较长的危机，它是周期性和结构性的危机，所以以西方危机时间拉的比较长。从我们来讲我们在过去30年中，以国家为主导，以国营企业为先兵，营造了一个比较坚实的平台。但是在往下面30年走，可能还是希望出现一些变化。如果我们把一个国家的经济分成四个主体的话，消费者、投资者、企业和政府。过去30年中政府和企业，尤其国企业演了主角。再往下面走作为一个百年老脸，或者国家角度来讲我们希望能把以后的基础打的更好。这个基础第一是消费者，第二是投资者。所以我是期待在今后十年、二十年，我们消费者在整个经济运行里面的力量和声音要有，因为消费者是推动经济发展的最终动力。我们吃到放心的食品喝到放心的水，我们下一代不会为喝什么水有担忧，我们做一些工作，所以消费者下一步要有一些声音。新的改革之后据说消协单位行政级别会提到部级，这对大家是一个好处。

另外投资者的利益可能经常被一些声音左右，出于种种原因利益会受到影响，这块也希望改变。另外微型企业也要多给他们一些支持。今后从宏观角度来讲我希望我们的金融改革融资能够朝着这三个方向发展。

而对中国市场的看法，我首先认为这次危机从全球来讲是比较长的危机，它是周期性和结构性的危机，所以以西方危机时间拉的比较长。从我们来讲我们在过去30年中，以国家为主导，以国营企业为先兵，营造了一个比较坚实的平台。但是在往下面30年走，可能还是希望出现一些变化。如果我们把一个国家的经济分成四个主体的话，消费者、投资者、企业和政府。过去30年中政府和企业，尤其国企业演了主角。再往下面走作为一个百年老脸，或者国家角度来讲我们希望能把以后的基础打的更好。这个基础第一是消费者，第二是投资者。所以我是期待在今后十年、二十年，我们消费者在整个经济运行里面的力量和声音要有，因为消费者是推动经济发展的最终动力。我们吃到放心的食品喝到放心的水，我们下一代不会为喝什么水有担忧，我们做一些工作，所以消费者下一步要有一些声音。新的改革之后据说消协单位行政级别会提到部级，这对大家是一个好处。

另外投资者的利益可能经常被一些声音左右，出于种种原因利益会受到影响，这块也希望改变。另外微型企业也要多给他们一些支持。今后从宏观角度来讲我希望我们的金融改革融资能够朝着这三个方向发展。

我做了多年中小企业的操作，下面我想从这个角度谈一下利率市场化和破产的问题。钱就是一杯水，哪里低往哪里流，不能每次像南水北调一样去救。微观这个管子是一个系统，需要长时间的形成。

两天前温州有一篇报道叫温州指数首日亮相，是温州银管局公布的在温州350家民营贷款公司的一千笔利率的综合指数，利率是21.43%。这个消息出来有好的方面，有负的方面。好的方面让民间资本阳光化、合法化大家可以放心。反过来我们的成本不会那么高。

我十几年前在加拿大上学毕业以后第一个工作就是在加拿大一个省非常小的一个城市，不到10万人，那时候我第一次做客户经理的时候有两个印象特别深，一个案子就是两个兄弟，是贷款做电视的，他们贷款需要15万加币，我们根据当时加拿大各方面对政府相关法律要求很快知道他们是一个高科技企业，当时政府明确了高科技担保指引，然后给了10万的担保。另外5万他把他的地产做了抵押，国外抵押系统非常健全，非常快。房地产评估当天就可以拿到结果，他就按当地最新成交价每个房子的价格和租金有一个公示算出来这个房子值多少钱，很快的。我们当天把他的信用卡，身分证号码输入系统，一个星期内这个事情全部搞定，这是80年代末、90年代初，这个网非常系统。这是一个故事，我们可以在将近两周内时间把15万加元贷给这个客户。

第二个故事给我印象最深的时候，在加拿大有非常明确的企业和个人破产法，有一个案例，是一个加油站，里面有很多设备，包括汽车检修的平台，在那边数据库非常发达，你要没收一个公司拍卖大概能拍卖多少钱？如果加油站机器值100块，拍卖价格就2毛钱，所以系统非常发达。我想这个网要支起来需要很长的时间。如果我们的航空母舰跟别人差80年，那么我们在中小企业这个网跟西方相比大概差多少年？我想不需要那么长的时间，我还是呼吁把这个网建起来，这样很多利率融资问题就相应迎刃而解了。