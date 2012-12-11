习近平谈经济：争取最好结果

前日，中共中央总书记、中央军委主席习近平在广州主持召开经济工作座谈会

“从坏处准备”，在广东座谈时强调加快推进经济结构调整刻不容缓

据新华社电 正在广东考察工作的中共中央总书记、中共中央军委主席习近平，12月9日在广州主持召开经济工作座谈会，就当前国内外经济形势、推动经济发展广泛听取广东省各方面的意见和建议。

不回避矛盾，不掩盖问题

习近平强调，科学分析明年我国经济发展的内外部环境，既要正视面临的困难和挑战，又要看到具备的有利条件和积极因素，既要坚定必胜信心，又要增强忧患意识，按照稳中求进的工作总基调，扎实推动我国经济持续健康发展。

习近平表示，对大家提出的问题，中央有关部门要进行认真研究，通过深化改革、完善市场经济体制机制、转变政府职能、加强法治等措施来解决。

在谈到当前经济形势时，习近平指出，面对错综复杂、快速变化的形势，我们要保持清醒头脑，既要充分肯定今年我国经济社会发展取得的成绩，看到我国经济社会发展基本面长期趋好的态势，也要看到国际国内各种不利因素的长期性、复杂性、曲折性，不回避矛盾，不掩盖问题，从坏处准备，争取最好的结果，牢牢把握主动权。

推进经济结构战略性调整

针对大家提出的关于做好经济工作的建议，习近平强调，加快推进经济结构战略性调整是大势所趋，刻不容缓。国际竞争历来就是时间和速度的竞争，谁动作快，谁就能抢占先机，掌控制高点和主动权；谁动作慢，谁就会丢失机会，被别人甩在后边。

习近平强调，我们要继续大胆探索、扎实工作，坚定不移推进体制创新、科技创新，落实创新驱动发展战略，推动经济发展方式转变，推进经济结构战略性调整，为推动科学发展增添新动力。

陪同考察的王沪宁、汪洋、栗战书，中央有关部门和广东省有关负责同志参加座谈会。

■ 现场

座谈会未要求提交发言稿

习近平在座谈会开始时表示，主要是听大家的意见和建议，为中央下一步安排经济工作做点准备。希望大家围绕如何判断当前世界经济发展走势、如何看待我国当前经济形势发表看法。我们不定基调，事先也没有要求大家提交发言稿，就是希望大家畅所欲言。

座谈会上，广东省、东莞市、佛山市南海区、中山市小榄镇和广汽集团、美的集团负责人纷纷发言。他们就扩大内需、推进金融创新、支持企业扩大出口、完善土地制度等谈了看法。习近平一面认真听，一面仔细记，并不时插话，座谈会气氛十分活跃。