中央经济工作会议：注重发挥企业家才能

中央经济工作会议自十八大后首次明确提出要深入研究全面深化体制改革的顶层设计和总体规划，要明确提出改革总体方案、路线图、时间表。而且，会议要求中处处充满对市场利好的消息，明确提出要注重发挥企业家才能

北京12月16日电中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。习近平在会上发表重要讲话，分析国际国内经济形势，提出明年经济工作总体要求和主要任务。温家宝在讲话中总结今年经济工作，对明年经济工作作出部署。李克强主持会议并在会议结束时作了总结讲话。

明确提出改革总体方案、路线图、时间表

历年来，中央经济工作会议，都受到格外关注，今年尤其如此。今年11月8-15日，中共十八大胜利召开，并成功完成了换届工作。明年两会上，又到了中央政府与地方集中换届的时刻。在这样的时刻，召开的中央经济工作会议，就不仅仅对明年的经济工作有着切实的指导意义，同时对于今后五年的经济发展都具有前瞻性意义。

在会议要求上，可以看出会议精神处处充满了对于市场利好的字眼，明确提出了要“着力增强创新驱动发展新动力，注重发挥企业家才能”，这一提法，对处于市场核心地位的企业来说，有着重大的激励作用。而注重改革顶层设计与总体规划，明确提出“改革总体方案、路线图、时间表”，这更让未来中国改革的发展充满了期待与观望。而如何充分解读会议精神中对于市场的刺激性作用，就成了必要的解读视角。

具体而言，今年的中央经济工作会议精神，其中提到“稳中求进”仍然是工作总基调，并要求“把稳增长放在更加重要的位置，经济社会发展呈现稳中有进的良好态势”。进而提出工作要求，“转变经济发展方式有新进展，科技创新有新成绩，改革开放有新突破，改善民生有新成效。”同时，认识到当前中国经济发展面临的系列问题：经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，金融领域存在潜在风险，经济发展和资源环境的矛盾仍然突出。

六大要求中的市场刺激因素

在提出的六大要求中，就第一点宏观调控问题，明确提出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，充分发挥逆周期调节和推动结构调整的作用。其新意在于明确提出“要增加并引导好民间投资”，实施积极的财政政策，要结合税制改革完善结构性减税政策。

第二，在农业问题上，提出要“创新农业经营体制，加快发展现代农业”。

第三，在产业结构调整问题上，要充分利用国际金融危机形成的倒逼机制，把化解产能过剩矛盾作为工作重点。并提出“注重发挥企业家才能，加快科技创新”。

第四，在城镇化建设问题上，提出城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在。亮点在于“把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好”，这为户籍改革提供了新的理论根据。

第五，在民生问题上，提出要善待和支持小微企业发展，强化大企业社会责任。这对于小微企业的发展，带来了新的福音。

第六，在经济体制改革问题上，今年的会议精神着重进行了介绍，而且新意频出。提出坚持社会主义市场经济的改革方向不动摇，进而指出要以更大的政治勇气和智慧推动下一步改革。这样的表述让人看到了改革的希望，也让人对即将到来的2013年充满了期待。而会议精神还提出要深入研究全面深化体制改革的顶层设计和总体规划，明确提出改革总体方案、路线图、时间表。这是首次提出这样的改革要求，也深刻体现了新一届党中央改革的勇气与决心。

以上提法，对发展中的中国经济提出了新的要求，也对中国的企业家们有着新的指导意义。如果在未来的一年中，以上会议精神能够得到切实落实，我们相信，在2013年底，我们看到的中国，将会迈上新的台阶，而侧身其中的中国企业家们，只要能够领会会议精神，并把握住经济发展的形式，充分利用政策机遇，在未来的发展中，也能够进一步享受到改革的红利。

在中央经济工作会议结束后，在微博及其他场合上，迅速有一些企业家们，及意见领袖发表了自己的见解。