郭树清：采取多种方式疏导分流IPO在审企业

全国证券期货监管系统学习贯彻党的十八大精神主要负责人研讨班召开

□实事求是总结过去发行体制改革的经验教训，理清下一步改革思路，对已形成共识的要尽快实施

□要严格依法查处财务造假、虚假披露等违法行为

□督促保荐机构对发行申报企业的相关情况、特别是财务信息集中进行专项核查

□做实做细各项工作安排，稳妥有序推进退市工作

中国证监会党委书记、主席郭树清日前在全国证券期货监管系统学习贯彻党的十八大精神主要负责人研讨班上表示，进一步推进资本市场改革发展，必须切实转变思想作风和工作作风，要加大服务力度、继续深化行政管理体制改革、坚持“反腐倡廉”。

党的十八大闭幕以后，证监会党委先后4次召开党委中心组(扩大)会议，深入学习贯彻十八大精神。日前又组织证券期货监管系统各单位主要负责人研讨班，集中学习十八大精神。郭树清在该研讨班上就如何加强和改进学习、如何转变思想作风和工作作风以及做好近期重点工作做了讲话，并在讲话中作出上述表示。

郭树清说，胡锦涛同志在党的十八大报告中提出要建设学习型、服务型、创新型的马克思主义执政党，这三条当中，学习是第一位的。党的十八大把科学发展观确立为党的指导思想，“解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实是科学发展观最鲜明的精神实质”，要践行科学发展观，首先要加强学习，这是全系统每一个党组织、每一名党员第一位的任务。

“我们党从成立的第一天开始，就是学习型政党，党的先进性、纯洁性、创造力、凝聚力、战斗力都源于坚持不断地努力学习。新形势下，我们党面临‘四大危险’和‘四种考验’，加强学习就显得更为重要。要科学决策、民主决策、依法决策，更需要深入、广泛、持久地学习。”郭树清表示，证监会作为市场监管部门，是改革开放的产物，从成立第一天开始就是一个创造型、服务型机构，这是证监会工作的职责所决定的。加强学习特别要注意改进学习方法，理论联系实际，不仅要从书本和文件中学习，而且要向实践学习、向群众学习、向同事学习、向地方学习、向兄弟部门学习。全系统干部职工要使学习成为工作和生活中最重要的组成部分，成为习惯，成为推动我们工作的力量源泉。

郭树清指出，进一步推进资本市场改革发展，必须切实转变思想作风和工作作风。党的十八大在坚持党长期形成的关于作风建设的成功经验和有效做法的同时，明确提出了当前和今后一段时期加强党的作风建设的主要任务。新一届中央领导集体求真务实，身体力行，与时俱进，开拓创新，做出了很好的表率。

他表示，今年以来，证券期货监管系统各单位、各部门按照建设服务型机构的目标，深入基层，深入群众，在主动服务实体经济，服务“三农”、中小微企业、中西部地区发展等方面进行了积极探索，取得了一些成效和经验。但是，和社会各方的期待和要求相比，和建设服务型机构的目标相比，还存在很大距离，必须进一步转变思想作风和工作作风。

一是要加大服务力度。坚持从群众中来、到群众中去，着力解决市场反应强烈的突出问题，把作风养成和履职尽责结合起来，在推动资本市场科学发展的实际工作中自觉改进和弘扬好的作风。二要继续深化行政管理体制改革，坚持依法治市，深入落实十八大报告提出的“加快推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化”的要求，使系统每个单位、每名干部都成为深入践行社会主义核心价值和民主法治建设的先锋模范。三要坚持“反腐倡廉”。习近平总书记强调的“打铁还需自身硬”，很重要一条就是反腐倡廉。系统全体干部特别是领导干部必须自觉遵守廉政纪律，贯彻落实好各项规定要求，决不能图形式走过场，努力做到干部清正、政府清廉、政治清明。

郭树清强调，要从以下六个方面做好岁末年初的各项重点工作：一是认真总结并深化发行体制改革。实事求是总结过去改革的经验教训，理清下一步改革思路，对已形成共识的要尽快实施。要研究有效措施，通过培育多层次资本市场体系，采取多种方式对在审企业进行疏导分流。要严格依法查处财务造假、虚假披露等违法行为。督促保荐机构对发行申报企业的相关情况、特别是财务信息集中进行专项核查。二是做实做细各项工作安排，稳妥有序推进退市工作。三是加强对上市公司和拟上市公司治理的监督检查，推动完善公司治理。四是继续做好清理整顿各类交易场所工作，积极稳妥推进区域性股权交易市场和柜台交易市场的建设，扩大服务实体经济的领域和范围。五是加快发展债券市场，特别是多种形式的公司类信用债市场。六是坚持依法治市，加大对违法违规行为的查处力度，坚决落实法律责任，净化市场环境。