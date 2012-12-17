日本新首相经济政策前瞻：或影响中国出口

由于日本和中国一样属于外向型经济，经济改善也需要弱势日元，日元贬值将加大日本出口产品相对与中国出口产品的竞争力。同时，日元贬值也会影响到日本对中国的进口需求，并进一步影响的中国对日外贸

日本于12月16日举行的众议院选举中，在野的自民党获得大胜，前首相、自民党党魁安倍晋三将再度出任日本首相。莫尼塔研究发布题为《安倍2.0时代的经济政策》的报告称，安倍晋三对日本货币政策的强烈主张，以及其政治态度对于中日经贸关系的影响，也将成为未来中国经济的负面因素之一。

安倍晋三的货币政策主张：要求央行提高通胀目标

本次选举无论哪一党派获胜吗，日本的政府赤字和债务压力都是不得不面对的难题。截止选举日，日本财政赤字和国债占GDP的比值已分别接近10%和250%。

自民党的竞选纲领，安倍晋三的政策主张。图片来自莫尼塔。

报告称，财政端的长期目标是减赤去杠杆，而短期目标是加大财政刺激。提高消费税被作为降低日本政府赤字的手段，但也成为断送民主党执政的重要因素之一。短期的财政刺激手段则是增加预算支出并降低税收，在政府高债务压力的环境下，转而向货币政策提出强烈诉求是安倍晋三的经济政策主张特点。

对于日本的货币政策，安倍要求央行将通胀目标从现在的1%提升至2%，并加强与政府合作，把就业和经济增长纳入央行的政策目标。批评者指责称，这一政策将会破坏日本央行的独立性。日本央行于1998年获得了法律上的独立性，但安倍威胁称，如果必要，1998年通过的给予日本央行独立地位的法案将会被取消。

根据日本法律，央行行长由执政党提名，参众两院通过后完成任命，任期5年。现任日本央行行长是倾向于保守货币政策的白川方明，他将于明年4月份离任，继任者可能是伊藤隆敏，他在货币刺激政策上和安倍晋三意见一致。

日本财政赤字和国债占GDP的比值已分别接近10%和250%。图片来自莫尼塔。

但是，货币刺激政策的实际效果，很难让人感到欣慰。自2008年以来，日本央行就已经致力于通过扩充资产负债表来提振经济，在民主党主导下，量化宽松政策已经推出了9 轮。但量化宽松政策对于通胀的刺激作用有限，通过怎样的操作达到安倍提出的2%通胀目标，仍没有具体的操作方法。

日元贬值会影响中国出口

报告称，对陷入流动性陷阱的日本来说，宽松的货币政策对国内通胀的实际刺激作用并不明显，但却带来了日元贬值。近期日元波动幅度加大，出现了比较明显的贬值走势，这可能也反映了市场对于安倍当选的预期。

日元贬值会影响中国出口。图片来自莫尼塔。

由于日本和中国一样属于外向型经济，经济改善也需要弱势日元，日元贬值将加大日本出口产品相对与中国出口产品的竞争力。同时，日元贬值也会影响到日本对中国的进口需求，并进一步影响的中国对日外贸。2012年11月，中国总值出口1793.8亿美元，增速从9月份和10月份的9.9%、11.6%大幅回落至2.9%，其中对日本的出口同比增幅从10月份的1.1%降至-3.8%。

报告还称，安倍在国际关系中更为倾向于美日同盟，安倍曾经在2006年担任过日本首相，期间，日本对华贸易的增长弱于其美国、欧盟等贸易伙伴。安倍计划最早明年1月份访美，如果日本加入美国正在推动的TPP（跨太平洋战略经济伙伴关系），日本相对于中国的出口竞争力，也有望得到增强。