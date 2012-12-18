郭树清：12年奔赴九地摸石头 13年改革攻坚要过河

改革攻坚战在即

尽管中国证监会主席郭树清并不赞成“郭树清新政”的提法，多次在公开或非公开场合作过澄清说明，但社会上和市场上依然对这一说法津津乐道，延续至今。

这一方面体现了大家对已经推出的大多数改革措施的认可，另一方面也表达出大家对股市深化改革的期待。

对于郭树清，有评论界人士认为，他履职证监会主席没多长时间，且2012年一直在调研，能够触发市场变革的措施还有待推出。

这番话有道理。2012年郭树清进行了密集的调研，先是考察了北京中关村代办股份转让试点，又赴浙江、广东、湖北、重庆、吉林与辽宁、江苏与上海等省市调研。在这些省市调研期间，郭树清以及证监会相关部门负责人都对投资者和其他市场主体提出的意见、建议给予了积极回应。

有人做过统计，郭树清上任一年多来，共推出了70多项“新政”。其实，仔细分析后即会了解，这些改革措施的出台除了是按十二五规划和证监会工作计划进行外，与他进行的调研也是分不开的。

比如场外市场的发展。在今年1月的证券期货系统监管工作会上，郭树清提出“以柜台交易为基础，加快建立统一监管的场外交易市场”。此后，他赴北京、重庆、武汉等地调研各区域场外市场。8月，非上市股份公司股份转让试点扩大至除北京中关村科技园区外的上海张江高新技术产业开发区、武汉东湖新技术产业开发区、天津滨海高新区。10月，证监会宣布《非上市公众公司监督管理办法》 将于明年1月1日实施，筹划多年的非公监管体系终于出台。

再如，在浙江调研时，有人提出证券市场税负重、中小投资者投资成本高等问题，郭树清回应正就此与有关部门积极沟通。随后，各相关部门陆续调降了股票交易环节费用，股息红利税差别化征收也将于2013年1月1日正式实施。

新股发行是受各界诟病最多的一个问题，也是市场公认的改革硬骨头。金融业发展和改革十二五规划就提出，将继续深化股票发行制度市场化改革，积极探索发行方式创新，并弱化行政审批，强化资本约束、市场约束和诚信约束，完善新股发行询价制度，提高发行定价的合理性。探索建立优先股制度也提上日程。

郭树清在广东调研时透露了新股发行体制改革的思路。他称，证监会正在着手进行新股发行体制改革，改革思路将从以往的价值判断为主转向以信息披露为核心。要落实信息披露责任，明确第一责任人是上市公司，证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构也必须完全承担各自的责任，确保新股发行信息披露真实、准确、完整，让投资者有更充分的信息来做出决策。

另一个让各界投资者不满的是上市公司的退市制度。今年6月份，上交所、深交所分别推出了主板、中小板和创业板《上市公司退市制度方案》。退市制度的完善，符合郭树清一贯倡导的投资蓝筹股理念。现在各界正在盯着哪家上市公司会成为退市新政的第一个“中枪者”。

郭树清在各地调研期间，还涉及了投资者回报、区域市场建设、期货市场发展及品种设立等资本市场发展中面临的诸多问题。

可以预料，经过了一年九地七次的调研后，郭树清在2013年的改革措施将有的放矢、直奔要害，一场股市改革的攻坚战即将打响。

2011年10月，郭树清上任中国证监会主席，开启中国资本市场改革的新航程。这一年多时间里，郭树清很忙：一边是频频出炉的“郭氏”新政，一边是亲赴基层的密集调研，从南到北，由西向东，他的足迹踏遍了上海、江苏、辽宁、吉林、重庆、广东、湖北、浙江、北京多个省市，深入一线与投资者和中介机构上市公司、金融机构负责人，进行面对面地交谈，倾听他们的声音。

郭树清的调研路线，围绕各地场外市场建设与普通投资者关注的热点问题，每一次调研，在不久后均有所体现。郭氏“旋风”，正在沿着郭树清实地调研的路径，一步步展开。

散户“投诉”不断

郭树清责成尽快核实研究处理

保护好广大投资者的权益，是证监会长期以来的一项主要工作。 郭树清每次调研，都会与当地的投资者进行面对面地交流，让大家畅所欲言，并认真地倾听他们的声音。

每到一地，受邀的参会代表的积极响应：面对郭树清，投资者“投诉”不断，他们围绕证券市场信息传播、上市公司分红及服务、非法荐股、上市公司治理、权益维护、投资品种、证券市场税收、交易制度等问题坦诚地提出意见和建议等问题畅所欲言，坦诚发表自己的意见和建议。

对于反映的问题，郭树清会责成随行人员要记录下来、尽快核实情况研究处理。

投资者建议：多搞现金分红少搞华而不实的送股

郭树清表态：鼓励和引导上市公司建立分红政策

上市公司的分红问题，在郭树清的调研过程中，投资者多次提及。

如7月20日，在辽宁证监局举办的座谈会上，个人投资者任国维建议要加强分红监管，多搞现金分红，少搞华而不实的送股。而在吉林、重庆，这一问题同样成为“投诉”的对象。

对于这些问题，郭树清做了回答。如上市公司分红是由公司自主决策的，监管部门在尊重公司自主经营基础上，鼓励引导上市公司建立持续、清晰、透明的决策机制和分红政策，不分红也要向投资者说清楚原因。分红事项是公司股东大会、董事会的权利，中小股东可以通过股东大会等治理机构发表意见，监管部门应该对分红政策的决议是否充分反映各方面意见进行核查。

其实，对于上市公司分红问题，监管层已有明确的要求，如《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》就明确提出了三大举措。

同时，还有投资者就坚持长期投资发表看法。对此，郭树清希望他们坚持长期投资、价值投资的理念，逐步发展壮大自己的私募投资基金或公司，鼓励他们有朝一日争取成为中国的巴菲特。

投资者建议：加大力度打击对非法咨询和“股市黑嘴”

证监会回应：不得利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务

近年来，市场上出现了大量具备证券投资咨询服务功能的所谓“荐股软件”，虽然监管层对此采取了一系列整治和规范措施，但是，目前“荐股软件”仍然存在不少问题。

这也成为投资者向郭树清“投诉”的重点：在辽宁、在重庆、在广东，在浙江，都有参加座谈的投资者表达不满，并提出相关的建议。对此，调研组成员进行了回应。

而目前，这一问题也已有了法律依据：12月7日，中国证监会发布《关于加强对利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务监管的暂行规定》，自2013年1月1日起施行。《暂行规定》明确了“荐股软件”的界定标准，强调未取得证券投资咨询业务资格，任何机构和个人不得利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务。同时，进一步明确了证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务的监管要求。并进一步强调对利用“荐股软件”从事非法证券投资咨询活动的，依法予以严厉打击，对证券投资咨询机构及其工作人员利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务中的违法违规行为，依法予以严肃处理。