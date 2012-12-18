克里接替希拉里几成定局

在任期即将结束时，劳模国务卿希拉里·克林顿病倒了。

美国国务院上周末发布消息，希拉里因为肠胃病毒感染极度脱水晕厥而造成轻微脑震荡。在不久前结束对欧洲的访问后，希拉里就感染了肠胃病毒。65岁的希拉里目前正在家中休养兼办公，她不得不取消了前往北非和中东访问的计划。自2009年出任美国国务卿以来，希拉里到访的国家已经达到110多个，成为美国历史上访问国家最多的一任国务卿。

希拉里原定于12月20日出席国会就美国驻班加西领事馆遇袭事件举行的听证会，如今也不得不缺席，只能改派其他官员出席。希拉里的助手已经向参议院外交关系委员会主席约翰·克里通报了希拉里的病情，克里方面表示鉴于希拉里目前的情况，她不能也不应该再按原计划出席听证会了。

目前，克里接替希拉里在奥巴马的第二个总统任期出席国务卿几乎已成定局。美国媒体报道称，奥巴马最快可能于本周宣布对他的提名。

但就在几周前，这一职位最热门的人选还是美国现任驻联合国大使苏珊·赖斯。但赖斯本人在上周宣布退出这一提名。因为在班加西袭击事件上失言，赖斯饱受共和党的指责。尽管奥巴马曾亲自为她出面表示责任并不在她，但多位共和党参议员已经明确表示将在参议院否决对赖斯的提名。按照规定，总统提名的内阁人选必须获得参议院的批准。

赖斯在给奥巴马的信中写道：“国务卿的职位永远不应该被政治化。我很难过在你甚至还没有决定提名谁的时候我们就走到这一步。”

赖斯的退出，为克里带来了机会。因为希望提名赖斯作为国务卿，奥巴马此前曾经考虑让克里出任国防部长，但克里本人更倾向于出任国务卿一职。

今年69岁的克里出生在一个外交官家庭，他对外交事务怀有浓厚的兴趣。克里于2009年接替副总统拜登出任参议院外交关系委员会主席一职。在克里的政治生涯中，他曾在2004年代表民主党竞选美国总统，但最终不敌谋求连任的小布什总统。

克里在奥巴马今年的连任道路上发挥了重要作用。在奥巴马准备总统候选人辩论期间，克里扮演了共和党总统候选人罗姆尼的角色，与奥巴马进行模拟辩论。

虽然与奥巴马的个人关系不如赖斯与总统之间密切，但克里在某种程度上可以称得上是奥巴马的“伯乐”。当年正是克里挑选奥巴马在2004年的民主党全国代表大会上做主旨演讲，使他走向了全国的舞台。当时奥巴马还只是伊利诺伊州的一名州议员，但正是那次演讲使得奥巴马声名鹊起，成为民主党内的一颗新星。在2008年首次竞选总统期间，在奥巴马党内初选暂时输给希拉里时，又是克里出面表示支持奥巴马。

和赖斯在参议院受到的冷遇不同，对克里的提名在参议院受到了欢迎。自从1985年当选参议员以来，克里已经成功连任5次国会议员。虽然在8年前竞选总统时，克里受到共和党的诸多批评，但是这一次对他的提名却迅速在国会两党中形成共识。克里的同事、参议院外交关系委员会共和党议员鲍勃·柯克说：“他（克里）会是国会愿意以积极方式合作的那个人。”

不过克里一旦出任国务卿，他在参议院留下的空缺可能被共和党人所填补。在11月国会选举中输给民主党候选人的共和党人斯科特·布朗可能卷土重来，在特别选举中胜出。