李克强:若民众收入没增长GDP增速只是自拉自唱

12月12日，中共中央政治局常委、国务院副总理、国合会主席李克强在北京出席中国环境与发展国际合作委员会2012年年会开幕式，并发表讲话。本届年会的主题是“区域平衡与绿色发展”

近一个月前的11月21日，中央政治局常委、国务院副总理李克强在全国综合配套改革试点工作座谈会上首次提出“改革是中国最大的红利”的观点，被部分网友评为年内“最令人鼓舞的语录”。12月19日，中央工作经济会议刚刚结束不久，在同一间会议室，李克强再论“改革红利”，不同的是，观点正在变为更加清晰的路径。

在当天举行的经济社会发展和改革调研座谈会上，李克强在听取了上海、新疆等5个市区负责人的发言和11个省市领导的书面发言后，总结讲话时数次提到“改革红利”。他强调：“中国要实现真正的发展只能依靠改革。”

如果GDP无法让群众增收，增速再高也是“自拉自唱”

李克强多次引用省市负责人的发言内容，以及他在基层调研时了解到的具体问题详论改革。他说，目前一些地区仍存在着攀比发展速度的现象。用发展来解决中国社会中存在的问题，是基础也是根本，但发展必须是实实在在地推进，不能盲目攀比。

“我们的经济发展应当实现一种‘实实在在、没有水分’的提高。”李克强说。

讲到收入问题时，他表示，“经济的增长应当与收入增长同步，因为大多数人民群众相对GDP的增长，更关心自己的收入”。

他强调：“如果我们的GDP无法让人民群众的收入增长，那GDP增速再高，也是‘自拉自唱’，并不利于发展，也不利于稳定。”

李克强反复强调“要重视就业和企业效益”。他说，未来中国经济发展应当伴随着企业效益的增长，而且这种增长发展必须与能源、资源、环境三者相互协调。

他语重心长地向参会的各省区和部分部委负责人说：“大家的岗位是流动的，但我们要对历史负责、对人民负责，要在我们手中使我们的经济增长和能源、资源、环境相匹配。”

“中国经济发展方式的转变已经刻不容缓，”李克强加重语气说，“明年经济工作的重点、着力点，首先要放在提高经济增长的质量和效益上。”

要把城镇化这一“最大潜力”与改革这一“最大红利”结合起来

在各省区负责人现场发言中，大家对“问题”和“困难”都讲得很透。李克强说，世界经济长期低迷是事实，而且很可能还会出现波折、反复，中国的经济发展，只能更多地依靠拉动内需，而目前最大的内需就是发展相对滞后的城镇化。

他说：“城镇化是发展最大的潜力，而真正的发展必须要依靠改革。”

他引用地方负责人在发言中陈述的问题来阐述“改革潜力”：西部边境地区的一些建设项目，需要千里迢迢跑到中央汇报审批；中部地区的农业发展，受困于一家一户“一亩二分地”的现状，无法规模经营。

李克强针对此类状况说：“体制的改革包含着巨大的潜力。‘城镇化’这个最大潜力的发挥，只有通过‘改革’这个最大的红利才能实现。”

他鼓励各地方要深入探索如何将改革与城镇化有机结合起来。他说：“我们不仅要解放思想，还要打破部门利益，打破固有的一些利益格局，让基层潜力充分发挥出来，使中国实现持续发展。”

打破约束民营投资的“玻璃门”

李克强在讲话中表示，2013年，要顶住世界经济可能的下行压力，拉动内需发挥作用，投融资体制改革刻不容缓。

他鼓励各地要充分调动全社会的投资。“已经规划好的项目，总量把握好，有些就可以让地方自己决定。同时，在投资过程中，既要公开招投标，也要引入民营资本。”

他说：“现在看来，民营投资受到的约束仍然很大。如果把这些所谓的‘弹簧门’卸掉，把‘玻璃门’打碎，那投资的潜力还是相当巨大的。”