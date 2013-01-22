抢票软件成"刚需" 周鸿祎:引发公平讨论在意料之外

春运抢票如火如荼，随着订票高峰到来，多款抢票软件网上走俏。360、搜狗、金山相继等开发浏览器抢票软件。就连人民网也凑了一把热闹，其旗下的即刻搜索也推出了抢票工具。据“即刻抢票”称，这是一款成功率高的网络抢票工具，用户只需在预售前一天按照提示步骤来完成设置，提交订单，出票时关注“抢票”结果即可。显然，在不少人看来，在“一票难得”的春运大潮中，抢票软件成了“刚需”。

抢票软件引发“公平讨论”

就在互联网各大浏览器争先发布抢票软件时，抢票软件也引发了有关社会公平的讨论。不少网友吐槽称“这是一种赤裸裸的插队！会让其他老老实实上网的人，购票变得难上加难。”

中国铁道科学研究院电子计算机技术研究所所长朱建生对此表示，网络、电话售票渠道的开通，是为了营造公平、公正的购票环境，而使用“抢票插件”就等于插队，破坏购票规则，加上软件本身的破坏性，最终伤害的是整个购票系统的安全。

《法制日报》也对此评论说，现在的网络购票对于不会上网的、上网难的、要花钱上网的人是不公平的，因为大家的经济背景、学历背景都不一样。一些措施的出台，必须要 考虑周全，必须把一些特殊人群的利益考虑在内。

搜狗浏览器负责人杨洪涛则表示，抢票软件本身并没有错，如果为所谓的公平，其实铁道部就没有必要开通在网上买票功能。试图阻拦科技进步给人们带来的便利，就是耍流氓；科技没有带来不公正，重要的是公开透明、完善的游戏规则。

周鸿祎：引发公平讨论在意料之外

对于网上热议的抢票软件会“增加12306网站服务器压力，会导致社会不公”的言论，奇虎360董事长在微博表示：第一，360浏览器的抢票插件替用户抢票，整个过程严格遵守了12306网站的查询频次控制，不会对12306网站造成压力。第二通过“智能路由”自动选择压力最小的服务器，平衡了12306网站服务器负荷。既让更多的360用户买票回家，又确保12306服务器稳定。第二，360做产品，一个宗旨是降低技术门槛，力求任何人都可以无障碍使用。360浏览器的抢票工具不是只给白领的，杂货店小老板、大街上卖糖葫芦的照样会用。 但我没想到这会导致对社会公平的大讨论。但这也说明360必须考虑不使用电脑上网的用户购票需求。对，360手机卫士现在有了抢票专版！手机照样能抢！

李开复：铁道部从源头做起，线上线下做分配

创新工程董事长李开复表示，有人说买票软件网民才会用，民工不会用，导致社会不公平，所以违法。若这也算违法，那以后是否民航局禁止用去哪儿买票、交通 部禁止用导航抄捷径，商务部禁止用淘宝买便宜货、教育部禁止用英语学习软件准备高考？若要照顾民工，只有铁道部从源头做起，线上线下做分配。

对此，中国企业家网表示，要想真正解决购票难的问题，还需要相关职能部门花大力气想想如何提高网站的浏览速度和买票效率，提高服务的质量。这就要求铁路部门要对春运问题作出更周到的制度安排，充分挖掘运能潜力，合理分配、科学调度铁路资源，让更多乘客走得了、走得好，不让买票难成为铁路春运的代名词。