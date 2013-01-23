郭树清部署2013工作: 坚持投融资功能平衡

郭树清在全国证券期货监管工作会议上表示

今年十项证券期货监管重点工作

加快发展多层次资本市场，扩大“新三板”试点范围;落实信披为中心的审核理念，修订完善IPO办法，实现退市常态化;完善上市公司并购重组审核制度，丰富重组方式方法;做好国债期货上市准备，推动开放性原油期货市场建设，推动铁矿石、动力煤等品种创新研究;建立商品期货投资者适当性制度，加快培育和发展期货市场机构投资者;大力培育机构投资者队伍，协助和配合养老保险、住房公积金委托专业机构投资管理;强化证券公司基础功能，加快发展各类专业证券经营机构;进一步完善QDII制度安排，继续扩大QFII、RQFII投资额度;拓展投资者教育工作的深度广度、切实改进市场监管执法;营造有利资本市场创新发展的政策环境，重点推动修订证券法、制定期货法、出台《上市公司监督管理条例》

2013年全国证券期货监管工作会议日前在北京召开。中国证监会主席郭树清在会上指出，今后一段时期我国资本市场发展的基础将更加坚实，资本市场正面临难得的战略机遇。

郭树清指出，今后一段时期，证监会将坚持从新兴加转轨的基本实际出发，坚持投资功能和融资功能完全平衡，坚持放松管制和加强监管紧密结合，坚持严格执法和完善法制有机统一，坚持对内开放和对外开放相互促进，坚持近期举措和长远目标统筹兼顾，加快建设一个更加成熟、更加强大的资本市场，在更大范围和更高水平上发挥直接金融服务全局的作用。

2013年，证监会证券期货监管工作的总体考虑是，依法履行监管职责，继续推进已经启动的各项改革措施，进一步调整和优化市场结构，着力提高市场透明度，切实落实“三公”原则，更有力地保护投资者合法权益，牢牢守住不发生系统性和区域性风险的底线，实现证券期货市场科学发展。

郭树清在会上，从十个方面对2013年重点工作做出了部署。

一是加快发展多层次资本市场。扩大“新三板”试点范围，完成各类交易场所清理整顿，继续引导区域性股权交易市场规范发展，鼓励证券公司探索建立柜台交易市场；推动债市制度规则统一，深化互联互通；落实跨市场执法安排，加大对债券违法行为的惩戒力度；完善公司信用类债券制度规则，积极推动品种创新，有序扩大中小企业私募债券试点；探索完善债券评级和债券增信机制。

二是进一步深化发行和退市制度改革。落实以信息披露为中心的审核理念，修订完善首次公开发行股票管理办法等规则制度；继续完善新股定价机制，强化对中介机构的监管；开展对首发在审公司财务专项检查工作，推动中介机构切实履职尽责；积极稳妥落实新的退市制度改革措施，不断完善相关配套制度规则和市场化机制，实现退市的常态化。

三是不断促进上市公司质量提升。强化信息披露监管，提高上市公司信披真实性、准确性和及时性；继续落实现金分红监管政策，鼓励包括机构投资者在内的各类股东参与公司治理；完善上市公司市场化并购重组审核制度，丰富并购重组方式方法；进一步完善资本市场会计监管体系；强化对审计、评估机构的现场检查，加大对会计评估机构违规行为的查处力度。

四是进一步发挥期货市场服务实体经济功能。贯彻落实新修订的《期货交易管理条例》，修改和制定相关配套规章制度；做好国债期货上市准备工作，推动开放性的原油期货市场建设；积极推动铁矿石、动力煤等大宗商品期货品种创新的研究；做好碳排放权交易试点市场的调研与引导；探索发展利率类、汇率类金融衍生品。同时还将推动建设期货与现货紧密联系、适应实体企业不同层次风险管理与商品服务需要的交易平台；建立商品期货的投资者适当性制度，加快培育和发展期货市场机构投资者；加强期货交易所一线监管职能。

五是大力培育机构投资者队伍。以股权投资基金和投资管理公司为重点，加快培育机构投资者；允许符合条件的证券公司、保险公司、私募基金等各类财富管理机构从事公募基金业务；鼓励公募财富管理机构开发更多符合市场需求的产品；积极推动境外养老金、慈善基金、主权基金等长期资金投资境内市场，协助和配合全国基本养老保险基金、住房公积金委托专业机构进行投资管理，实现保值增值。

六是继续引导各类中介机构规范发展。强化证券公司基础功能，支持开展资产管理等业务；加快发展各类专业的证券经营机构，继续完善期货公司资产管理、投资咨询业务试点；进一步加强对证券投资咨询、资信评级机构、会计师事务所、律师事务所和评估机构等中介服务机构的服务和监管。

七是继续积极稳妥地推进对外开放。进一步完善QDII制度安排，继续扩大QFII、RQFII的投资额度，增加投资便利性；继续支持跨境ETF产品和跨境债券市场发展；推进期货公司境外期货经纪业务试点；继续支持境内企业境外上市，支持符合条件的证券期货经营机构“走出去”。

八是持之以恒做好投资者教育和服务。拓展投资者教育工作的深度和广度，建立与投资者的良性互动机制，完善市场化的投资者保护机制；支持财富管理机构提供更为多样化的产品，满足投资者特别是个人投资者多元化、差异化的需求，引导个人投资者委托专业机构理财；进一步改善资本市场税费环境。

九是切实改进市场监管和执法。抓紧构建既富有弹性又高效的多层次监管体系，提高一线监管的有效性；强化交易所、行业自律组织在职责范围内的监管作用，全面开展资本市场执法评估工作。同时进一步完善查审分离制度，推出加强证券期货市场执法的配套措施，严查严办欺诈发行、虚假披露、内幕交易、市场操纵等违法违规行为。

十是进一步营造有利于资本市场创新发展的政策环境。重点推动《证券法》的修订、《期货法》的制定和《上市公司监督管理条例》的出台；推动关于市场操纵、上市公司破产清算等司法解释制定工作，推动形成与资本市场执法实际需要相适应的司法制度安排；适时发布实施上市公司员工持股计划管理暂行办法；进一步营造民间投资进入直接金融服务领域、开展公平竞争的市场环境，制定资本市场中长期发展规划。

证监会其他会领导在监管工作会议上就分管工作做了大会发言，会议进行了充分讨论。中央、全国人大、国务院等有关部门、最高人民法院及新闻单位的代表，证监会机关各部门、系统各单位的负责人参加了此次会议。