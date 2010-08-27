【报告】民营企业如何成功地继承?

实现成功地继承并非偶然因素所致，不但需要认真培育企业价值驱动因子、清楚表达个人目标和公司目标、识别和培养合格的继承人，而且离不开专业顾问人员的支持，这些内容其实也就是继承计划所涉及的内容

【中国企业家网】“现在开办私有企业和以前大不相同了，不用说和 50 年前相比了，甚至和 10 年前相比，形势变化也很大。

在互联网时代的信用紧缩、经济衰退、全球化的背景 下，企业面临着前所未有的压力，而且竞争扩展到了 全球范围，竞争激烈程度日益加强，而且竞争背后还 需强大的资金支持，如果企业对未来权力继承规划时 不考虑这些问题，今后可能会付出无可挽回的代价。”

英国的 EMI 音乐公司、美国糖果巨人玛氏糖果公司、加拿大欧文石油公司和澳大利亚灰狗长途巴士公司有哪些共同 点?它们都是久经考验的成功的私有企业。EMI 由埃米 尔•贝林纳(Emile Berliner)于 1887 年创立。此前，埃米 尔• 贝林纳曾为亚历山大• 格拉汉姆• 贝尔(Alexander Graham Bell)的电话开发过麦克风。玛氏糖果公司由弗兰 克•玛氏(Frank Mars)始于 1911 年创立，开始时只是其

在华盛顿塔科马的厨房。欧文石油公司由 K.C. 欧文(K.C.Irving)于 1924 年创建，一直是家族企业。澳大利亚灰 狗长途巴士公司有 100 多年历史，是世界上最早的长途汽车公司之一。

这些公司来自不同的国家，属于不同的领域，具有不同的运营模式， 但它们有一个共同点，就是要努力超越一代人的梦想，但是实现这一目标却并非偶然因素所致，不但需要认 真培育企业价值驱动因子、清楚表达个人目标和公司目标、识别和培养合格的继承人，而且离不开专业顾问人员的支持， 这些内容其实也就是继承计划所涉及的内容。

虽然没有固定的指南指导我们如何制订有效的继承计划，但是根据我们的经验，下面的步骤可以帮助企业走向未来和实现繁荣发展。

尽早行动。继承规划不是件一蹴而就的事情，而是从企业主离任前很久就要开始筹划的过程。越早开始，可选方案越多。

投入时间 。企业发展到当前的状态需要时间和投入，继承计划的制订也同样需要时间和投入。

确定企业价值的驱动因子。如果明白企业的哪些资产对收购者或其他潜在的继承人来说最有价值，可以提前最大限度提高这些资产的价值。

清楚表达核心价值。确保企业的重心并确保企业按照预定的轨道前进的其中一个途径是清晰表达企业的核心价值，并灌输到全体员工的 思想中。

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