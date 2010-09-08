【哈佛商业】新型CEO=首席赋能官

你可以闻到全球各地的公司完成经济衰退后大检修的“油漆味”。几乎没有商业组织、职能和流程不在这次反思之列，这种反思旨在下一次经济衰退之前对组织进行整固。
冒着“捅马蜂窝”的危险，我想提出这样一个问题：我们CEO之中有多少人把改变CEO的角色和职责当作这次反思的一部分了呢?
在制造时代，“控制区”(control zone)——由负责制定企业战略、政策以及质量控制程序的CEO和高管构成——为企业增加的价值最多。然而，现在，价值创造过程发生了变化，从控制区转向了组织金字塔的底层。今天，的产品之间的差异非常细微，之间的竞争几乎是无限的，在这养一个时代，卖什么已经不如怎么卖重要了。
“价值区”(value zone)自然而然地转移到了一线——也就是员工和消费者互动的前线。这种转变让现有的组织结构过时了。
那么，新型CEO是什么角色呢?是个人为企业增加最大价值吗?还是使身处这一新价值区核心的其他人能够为企业增加最大价值?如果像我认为的那样是后者，那么，我们就要反思我们的领导风格，并采用更适合当前现实的领导风格了。
我相信，CEO的新角色是帮助员工将自己视为有能力的领导者——也就是将自己视为能影响和推动变革的人。新型CEO不能扮演首领的角色，而是必须成为让他人创造价值的团队队员，成为愿意协作的人，成为能够发现新“草根领导者”并培养他们的人。
CEO身先士卒、指挥人们前进的时代已经一去不复返了。当然，你无法回避围绕一位领导者展开的宣传。不过，我们的责任却是，在宣传与职责之间，在利用职权进行领导与用思想的力量进行领导之间，在成为公司的对外代言人与成为组织内价值区的代言人之间，达成平衡。
现在是首席执行官(CEO)将自己的角色转变成激励、鼓舞在价值区辛勤工作的员工的“首席赋能官”(chief enabling officer，同样可缩写为CEO)的时候了。
你同意这种观点吗?
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