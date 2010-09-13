【三星研究院】iPad中国冲击波

虽然目前iPad在中国市场好似掌声稀落，但是它的问世给厂商们，尤其是中国厂商，提供了新的策略思考方向和发展空间。随着三网融合、4C融合的发展趋势，3G、无线上网在中国的市场诱惑力相当大

【中国企业家网】近日，中国质量认证中心查询网站出现了iPad通过认证的信息，苹果iPad已通过入华最后一道障碍“3C认证”。预计8月底在内地开始销售的Wifi版本售价将在4千元左右，而3G或于9月份在国内与iPhone4同时开售。

iPad在全球的热销早已引发了业界在平板电脑市场的竞争角逐，在中国不但大量厂商借势推出平板机产品，产业链上下游均蓄势待发。平板电脑是否能在中国市场里得到追捧呢？而iPad入华是否能帮助苹果提升其在中国的战略地位呢？

iPad引发平板电脑风暴

继苹果iPad打开全新电子市场之后，各大科技公司，包括一些山寨厂商都在对平板电脑这块市场虎视眈眈。大公司纷纷推出平板电脑开发进度。惠普公司可能在近期发布Slate平板电脑；宏碁和华硕计划于2010年第三季度推出400美元以下平板电脑；思科的Cius平板电脑定位为商务产品，采用了Android操作系统；智能手机厂商RIM也将进军平板电脑市场，开始从鸿海订购显示屏。

在中国市场，长城电脑、联想、汉王、万利达、深圳创智成、比亚迪、甚至家电零售商国美电器，都加入了平板电脑的竞争；汉王推出了定位商用办公的平板电脑产品TouchPad；国美高调推出售价999元的自有品牌平板电脑；爱国者电子正式发布了自主品牌平板电脑aigoPad。

iPad与传统的平板电脑不同，引发了PC市场生态格局的变迁，苹果iPad本身并未定位于平板电脑。iPad竞争领域可能逐步覆盖电子书、MID（手持互联网终端设备）、上网本等小众化的终端产品，进而形成一个规模化的独立市场。根据高盛高华的评估，2011年平板机销量将直接影响95%上网本的市场份额。

iPad与传统个人电脑和前几代平板电脑相比具有的独特生态系统优势。iPad与传统PC在信息功能上的重要区别是iPad更注重信息消费，而不是信息生成。因此与内容的高度集成且“随时联网”，使iPad的使用习惯大大区别与传统PC或平板电脑。全天供电、即开即用的特点使iPad的便携性大大优于传统平板机。平板电脑成为IT新宠，有望改写PC市场格局。据高盛对消费者的调查显示iPad和平板机将会抢占上网本、笔记本电脑的市场份额。跟据高盛高华对平板机市场的分析，2011年平板机销量将达到3500万台。Gartner预测到2012年,中国平板电脑销量将达720万台。

虽然目前iPad在中国市场好似掌声稀落，但是它的问世给厂商们，尤其是中国厂商，提供了新的策略思考方向和发展空间。随着三网融合、4C融合的发展趋势，3G、无线上网在中国的市场诱惑力相当大。根据工信部的数据，截至2010年6月，中国3G用户达到2520万户，三大运营商3G网络在去年基本覆盖完主要城市。2010年，中国移动上半年新增3G用户为705.3万户，中国联通前6个月增加WCDMA用户481.7万户。根据中国联通公开财务报告显示，2010年第一季度的3G业务每用户平均收入在140元左右。

中国厂商积极应战，静观其变。早在今年4月底长城电脑便宣布分别推出7英寸Gpad和11英寸Gbook两款平板电脑。汉王也宣称其对平板电脑早已设计完毕，但会观察iPad是怎么样的产品，以做好充分准备争夺市场。

相关产业链待势蓄发

平板机的市场竞争将产业链上游厂商卷入战争。在芯片领域，ARM架构同X86架构分化成两个阵营，各自拥有拥护者。作为X86架构的领导者英特尔，拥有汉王和中国台湾品牌华硕等拥护者。英特尔芯片的厂商大多搭配微软操作系统，例如汉王的TouchPad，华硕最新的平板电脑也采用了windows 7的操作系统。不过目前越来越多的厂商选用在手机操作系统占统治地位的ARM架构搭配Android操作系统。iPad采用的是苹果A4处理器和苹果自己的操作系统。苹果A4芯片使用的是ARM内核。中国本土也有多家公司基于ARM核开发应用处理器，包括福州瑞芯微、安凯微电子、华芯飞、全胜，中星微等。诸种原因使选用ARM架构的厂商多于X86架构。由于iPad定价相对经济，价格成为诸多平板电脑厂商竞争的一个主要考虑，成本控制促使厂商放弃Intel+Windows而转向ARM加Android。有的厂商表示其研究发现Windows操作系统不适合平板电脑这种移动终端设备。

大量平板电脑厂商的积极投身竞争带动了配件及原材料的市场需求。iPad的热销以及平板电脑的市场预期提高了市场对触摸屏和内存芯片等零配件的需求。iPad的旺盛需求利好亚洲的配件厂商，比如LG Display等显示器厂商、三星电子和东芝等芯片制造商、触摸屏厂商胜华科技和鑫光电以及装配厂商富士康。

另外，美国媒体拆机的研究显示iPad大部分芯片、零件制作厂商来自台湾省，而这些厂商的代工厂均位于大陆，iPad新机上市将导致代工厂产能强度大增。导电玻璃在触摸屏领域有广泛应用，触摸屏的基础材料厂商纷纷加紧扩产。目前中国有大规模ITO导电玻璃业务的公司主要是莱宝高科、长信科技、南玻A，以及方兴科技旗下的蚌埠华益。国内触摸屏材料厂商莱宝高科现有年产能可供应约190万的7寸屏幕，下游销售的火爆促使其今年计划投资将月产能在现有4万片基础上再新增6.9万片。长信科技TP-ITO玻璃已通过松下、德州仪器（TI）的触摸屏项目测试，已开始批量供货。

不仅仅是电脑公司，产业链发展促使各方关注IT服务及互联网服务。就中国市场而言，平板电脑将会大比例内置3G，今后和运营商的合作程度将会成为平板电脑的战略性胜负关键。目前国内主流平板电脑所携带的WIFI显然不再满足消费者的需求。中移动推出了适应于iPad香港用户的MicroSIM卡，联通则为iPad的应用接入做了专属准备。电信天翼则定制了首款3G平板电脑LifePad，其叠加了天翼平台和谷歌Android平台双重的开放性，或有助于带动电信的3G用户量增长。

iPad等创新性终端开辟了“终端＋内容＋应用”的生态系统，用户对个性化需求的要求必然促进内容、应用服务商的发展。截至2010年6月，中国联通应用商店应用软件商店已经拥有780款应用，而中国电信天翼空间全站所有应用有1250款，中国移动MM全站所有应用为18000款。除了iPad等苹果终端领导的封闭平台，中国厂商对打造出相应的本土化的平板电脑产业链信心百倍。越来越多的中国软件程序人员跻身手机应用软件开发行业；根据艾媒估算，目前中国从事手机应用软件开发的个人已经超过10万，并以35%的速度增长。

中国平板电脑生产商的前景

非传统电脑厂商的平板电脑产品可能会遭遇不尴不尬的市场回应。原平板电脑用户对新一代低价的平板电脑不一定会给予极大地支持。传统平板电脑的认知主要存在于商务人群，其对应用和便携的关注远大于对价格的敏感程度。用户实际体验直接影响平板本是否能满足市场上的潜在需求，非传统电脑厂商可能难以在平板机上实现用户期待的硬件技术。

而由于目前客观硬件性能的限制，尤其是在成本上的控制决定了平板电脑很可能会面临与上网本市场相同的尴尬。传统电脑厂商推出的平板机产品可能满足一部分面临电脑更换需求的用户。小尺寸电子产品正逐渐彰显当前终端市场的发展趋势，电脑行业也很久未出现革命性的产品，平板机可以满足对电脑功能要求基本的用户需求。平板机弥补了智能手机和笔记本电脑的在尺寸上的不便，比上网本轻薄便携，具有许多办公和娱乐功能，而且支持多点触控，对需要淘汰旧电脑的用户极具吸引力。

iPad可能会帮助苹果提升其产品在中国市场内的战略性认知，在中国市场内，部分iPad的销售主要会影响到上网本消费人群。不同于iPhone，iPad可能更容易突破中国消费者对苹果产品使用模式的认知障碍。iPad代表了一个全新的产品类别，不像iPhone需要“挑战”用户对手机这种日常生活消费品既有的使用模式。iPad以一种更为亲密、直观和富有乐趣的方式，将用户与应用程序和内容连接起来，尤其对时尚人群有产品号召力。中国消费者崇尚消费新颖时尚的电子产品，iPad的便携式电子产品的定位可能使大众接受门槛相对较低。

上网本将是直接被iPad销售威胁的类别。价格是上网本的主要卖点，中国市场上主流上网本的价格在2000-3000元之间，与入门级的iPad价格位差不够大。上网本的电脑性能相对普通，从应用角度来看，iPad对其的取代效果十分显著。上网本所依赖的网络功能在中国市场内iPad也能基本替代。iPad如果能在中国大众市场得以普遍认知，苹果公司将会在中国市场内收获战略性的品牌效应。有调查显示，上网本能满足50%的中国电脑用户的需求，而iPad超级易用的特性可能会帮助其在大众市场内的回应。

中国三星经济研究院（www.serichina.org）