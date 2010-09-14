【BCG】新兴市场城市的制胜之道

未来十年全球经济增长的最重要的机遇是新兴市场城市的崛起。“城市战略”对于企业在新兴市场的增长至关重要，成功者将是那些勇于接受挑战的企业

【中国企业家网】今日，波士顿发布咨询报告《新兴市场城市的制胜之道》，报告认为，未来十年全球经济增长的最重要的机遇是新兴市场城市的崛起。许多企业在不久的将来需要作出的最关键决策是关于在这些城市赢得胜利的愿景和相应的战略。

然而，大多数全球企业并未意识到这一机遇的存在，对于机遇的规模以及自身所面临抉择的重要性并无所知。在发展新兴市场时，大多数企业考虑的是国家而非城市。即使映入脑海的也只是几个“超大城市”而不是其它许多蕴含真正机遇的中小型城市。最关键的是，即使一些企业意识到需要制定与城市相关的业务决策，他们也是从战术上而非从战略上来看待这些决策，这些企业正在犯重大的错误。

世界三分之一的人口(26亿)生活在新兴市场城市。到2030年，新兴市场城市的新增人口将达到13亿。相比之下，发达市场城市的新增人口在未来20年仅为1亿。

这种大规模的增长将在许多方面从根本上改变竞争格局。随着这些市场中产阶层的扩大，消费者需求将迅速增加;随着城市的发展，新的基础设施将随之出现;那些准确定位瞄准机遇的企业将创造更高的利润，实现更快增长并将新兴城市作为其创新的催化剂。

请试想，新兴市场城市在2010年已经推动了全球60%以上的GDP增长。到2015年，它们将占这一增长的67%。目前已有717个新兴市场城市的人口超过50万，到2030年还有371个城市将达到这一规模。在今天的发达国家中，同等规模的城市仅有240个。

新兴市场城市的收入水平正处在转折点，预计2010年到2015年间中产阶层人口数量将增加70%。新兴市场城市在数量和规模上的飞跃，以及雨后春笋般出现的中产阶层家庭和支撑发展所需的基础设施，都在为企业创造前所未有的增长机遇，同时也带来了全新的复杂性。

希望在新兴市场获得增长的企业必须迅速增加自己所服务城市的数量，同时必须提升能力在一系列城市的细分市场中取得胜利，为了服务这些市场并盈利，企业需要发展新的业务模式和渠道。同时还需要进行剧烈的组织变革。“城市战略”对于企业在新兴市场的增长至关重要，成功者将是那些勇于接受挑战的企业。

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