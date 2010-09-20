【专稿】 “飞人”博尔特的十大商业启示

在“飞人”博尔特看来，出色表现主要来自于他的精神力量和坚持计划。“我最大的资产是我的精神力量。”博尔特对在场的400位听众说。“假如你的精神不够强大，你将被你的游戏所抛弃。”

【中国企业家网】商业和运动两者常有交集，在任一领域达到顶峰绝非易事。奥运冠军，来自牙买加的乌赛恩·博尔特这个“世界上速度最快的飞人”，前不久，飞到瑞士洛桑管理发展学院(IMD)为400位来自世界各地的商业领域的管理者们做演讲，分享他对“如何持续取得好成绩的见解”。23岁的他与在场的公司高管们一起探讨了，同样在商业领域寻求最佳表现时要面对的障碍和问题。

在博尔特看来，出色表现主要来自于他的精神力量和坚持计划。“我最大的资产是我的精神力量。”博尔特对在场的400位听众说。“假如你的精神不够强大，你将被你的游戏所抛弃。”

同样地，企业管理者也需要将其注意力保持在他们的计划上。 博尔特提醒千万不要常因一个新颖想法出现而有所偏离。“不要想太多——当你想太多那些你必须要去做的事情，你会搞糟的;当你知道你想要做什么时，就不要再多想了。”

态度是跟着思想来的。无论运动还是商业方面，过分自信都会增加期望值和需求度。“我从不直接告诉别人我打算做什么。假如我说了，人们会开始质疑并施加给你一个并不想要的压力。”博尔特说。

博尔特的经济人席姆斯也在现场。他说，“很多时候奥运金牌的重量和做一个引人注意的明星对很多运动员来说是力所不及的。博尔特非常具有竞争力，他想赢他的游戏。”

好的工作关系，像博尔特和席姆斯，以及他的教练米尔斯他们合作并导致成功过程是贯穿了学习和倾听的一个过程。同样地，作为一个孩子，博尔特被教导要尊重和倾听每个人，要去了解他所不知道的知识。

包括企业管理者在内，IMD教授约翰·威克斯指出“我们每个人都希望能够证明我们的优势和强项。博尔特找到了他的最强项并在这方面有建树。我们首先要搞明白什么工作是最合适我们的，并且不断从其它事物中学习并追踪着它。”

博尔特现处在顶部，也是风险最高的地方。博尔特认为“接受失败”是一个选项，总会有那“坏的一天”存在——在商业领域同样也存在这问题，如威克斯教授所说，“运动是生活的投影。”

博尔特认为卓越表现的关键是保持放松与专注。他的目标是成为一个传奇，实际上对于持续性巅峰表现，令他对未来有些担心，“假如你持续不断去做，你会感到无聊而不能达成更多奇迹。” 博尔特说，“我想成为运动领域的传奇。我认为我必须做点别的事情，也许跳远。”

博尔特提醒现场听众要要想关注事情的大局。“记住，这是一个表演。而不是一个比赛。”他总结说。

你已开发了你的全部潜能吗?假如这个回答是不，不用担心，博尔特，这个世界上速度最快飞人在某方面正和我们面临同样问题。博尔特是一个奇迹。从他持续成功中，IMD教授约翰·威克斯(John weeks)总结10个如何调动潜能达到成功规则。

1、获得帮助

博尔特早期就显示了运动方面极大天赋，但在他遇到他的教练Mills时，他是一个受伤的后进生。Mills对他的训练课程彻底检修，既让博尔特的长处得以发挥而且也保护了他先天脊柱问题，而那正是他腿筋常出问题的根本原因。

对于任何一个想提高的人来说，发现一个“对的”教练或指导者是关键的。在《财富》最近一篇文章中，Google CEO 施密特认为，“雇佣一个教练”是他收到的最好建议——不是这个教练会做得比你好，而是因为他或者她帮助你了解自己，如何面对你的缺点和决定如何分配你的精力。

2、忽略权力

Mills帮助博尔特认识到，他身体的天资不能保证成功，除非连同必备的精神优势和纪律性。要在任何领域达到顶峰，天生才能是必要的，但不是一个充分条件。这对于那些有所追求的领导者们，认为他们将在他们的大脑和雄心优势方面取得成功，是一样的。我们见到很多有高潜力的人渴求高的领导力，通常都以创造性做为回报。这似乎滋养了一种权益感，而这种感觉与改进缺点和持续学习是不相容的。

3、保持聆听

保持善于接受的开放状态。随着成功累积，人常常容易失去理智。喜欢找乐子的博尔特选择了训练严格著称的Mills，他知道他会帮他锁定他的训练任务上。博尔特理解他需要一个人帮助他保持诚实。这对于商业世界的高管们是一样的：随着成功，他们会变得有点听力不灵。注意保持和那些常会问尴尬问题的人的联系。

4、学习失去

博尔特努力学习：“在你得到之前，你不得不去学习如何失去。”那意味着摈除和削弱失败的恐惧。博尔特解释说，一旦恐惧消失了，你就能集中在事务的正面一，。这有助于你得到。管理学者Chris注意到这里有相似的挑战，对于那些在公司组织中青云直上的人，他发现对于聪明人来说，是让他们去学习新的事情，似乎有种矛盾。如果他们没有恰当地学习如何处理尴尬和威胁的时刻，当遭遇失败时，他们就容易引发抵御性的常规机制去抵抗学习。

5、建立弹性

Mills 慢慢灌输给博尔特一种关于伤痛的观念，那就是：伤痛是游戏的一部分。当你接近你的局限，它们是被期盼的，甚至是值得欢迎的，将其作为个人发展的一部分，受伤帮你建立精神弹性。它不仅提供一个改正缺点的机会，也反射出你做的正确的事情。同样地，对于那些正在拉伸他们能力的高管们，它不可避免的会出现挫折和脱轨。挫折能够帮助人们确认他们真正的价值和真正所信。

6、预止压力

博尔特在准备比赛时，没有任何紧张迹象出现。相反，他喜欢用他滑稽动作逗人们发笑。有效的比赛准备程序已帮助他将压力移除他的大脑，并获得了一种控制他周围环境的感觉。他那些焦虑的对手看到的是人们的期望，博尔特看到的是支持。他相信“人们是你的朋友。”而商业领域的管理者生活中充满了潜在的压力，其中包括困难的关系、不确定的工作、旅行的债务、不切实际的期限和突然发生的变化等。若要前进，管理者必须学习如何排除和重构这些压力。

7 、牢记目标

锁定长期目标，能让博尔特推动其严格的近似惩罚性的训练课程。正因他知道这些课程是他不喜欢去做的，所以他许诺Mills可以强制性地要求他完成。大量的研究显示，当人们在做一个长期计划的事情时，往往不能坚持到底。这是因人们倾向于由于艰辛的过程，而不自觉为将来利益打折。像博尔特一样，具有雄心的管理者们必须为了更长期的目标而废止眼前利益。这也意味着找到一种聪明的方法把人们从自身的弱点中拯救出来——“事先许诺”将帮助他们在要躲闪之时能坚持目标。

8、重启梦想

博尔特在北京奥运会上创造那令人晕眩的成绩后，新产生的明星效应为年轻的他带来了某些新鲜的分心方式，如采访，谈话秀和名人聚会。一段时间，他失去了训练的动机，直到一次和一个老朋友交流，他认识到他真正的梦想不是打破纪录而是成为“一个传奇。”同样地，管理者们也不得不考虑，是什么使他们一以贯之地保持他们事业动机以及活跃的情绪和智力。

9、保持兴趣

博尔特拥有最显著的一个性格特征是“很有趣”。艰苦的训练、大量的付出和严格的纪律等，他拿所涉及到的一切事物开玩笑，而且投射了一种有感染力的快乐去做这些——他喜欢做并相信自己能做好的事。通过将其变成一种游戏的感觉，他甚至使常规训练变得更有趣，这是个把工作打碎成为一系列挑战和建立小目标的戏法。这是已经被确认的，你不断地想做的更好一点和有一点不同，有利于渐进的累加。

10、清醒意识

在北京比赛期间，博尔特没有完全让Mills来决定是否100米和200米两项比赛都参与还是仅专注于他的长项200米的赛事?因为世界金牌记录的保持者在100米的比赛队伍中。他坚持两项都参加了。但他意识到过分自信会扰乱他的判断。管理者也必须“知道自己的局限。”显然在你前进中有一个阶段是挑战并超越你以前做到的。你需要在这里知道“喊停”，而不让这挑战的兴奋扰乱你对自己局限的判断。卓越表现的最后一件事就是保持清醒，你要知道什么是“不肯能的任务。”