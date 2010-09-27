【专稿】谁是未来碳市场变量

目前中国在碳市场取得经济效益有限,参与方式比较单一,远远没有达到产业化的规格
【中国企业家网】在过去两年中，全球碳市场交易发展速度非常快。碳市场几乎编布全球所有区域，除欧盟、美国外，在中国、印度、巴西以 CDM形式存在，俄罗斯、波兰等国家以GA甚至AOO形式存在。据专家所说，目前中国在碳市场取得经济效益有限,参与方式比较单一,远远没有达到产业化的规格。
9月，由欧美同学会企业家联谊会和北大中国大学生环境教育基地联合举办“首届超融低碳经济高峰论坛”。期间，就碳市场未来发展模式及介入，以及如何通过与天使投资、风险投资和私募股权投资、及民间资本结合成为了相关领域人士探讨的热点问题。
在专家看来，任何市场的壮大，都需经营资本和金融资本参与。当前，低碳产业业已成为风投和PE的投资新热点，据统计，目前新能源企业获投资超过16亿美元。著名经济学家辜胜阻接受采访时说，“低碳新兴产业有高风险特点，需要分担机制，需要我们大力发展天使投资，风险投资，和私募股权投资。”他说，而低碳产业要完善资本市场，必须通过多层次的资本市场，解决融资的问题。
在能源与资本分论坛，中国大唐集团CDM负责人唐人虎博士谈到中国碳市场内在推动力和未来碳市场如何介入、是模式问题。他说，“未来影响碳市场的变量主要是欧盟、美国、中国，以及日本，而国际市场会发展成多地区多级的市场形式。”
他认为，对于目前碳市场上的各个国家来说，碳市场的建设会逐渐符合由出口产品转向内需的趋势。“而对于中国来说，现在能源自己不都够用话，我们的碳市场会逐步转向为经济转型做服务。对于我们国家来说就是怎么利用有限的资源，创造额外的竞争方式和效益产出。”
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