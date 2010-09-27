【麦肯锡】全球调查：创新与商业化

企业在应对全球经济危机后，重新开始将增长作为目标。但是，企业管理创新的方法却并未改变，因此，它们所面临的挑战也依然如故。本调查提供了一些改进之道。

随着企业开始重新关注增长，创新再一次成为了优先要务：在最近进行的麦肯锡全球调查中1，84%的高管称创新对于其企业的增长战略极为重要或非常重要。调查结果还显示，与危机前相比，企业用于产生出色创意并将这些创意转变为产品或服务的方法变化不大，而这并非因为高管们认为这些方法非常有效。此外，发现合适的人才、鼓励协作与承担风险，以及从头到尾组织创新流程等挑战也依然如故，这一点值得大家注意。事实上，过去几年的调查显示，成功创新的核心障碍一直没有变化，而企业在克服这些障碍方面也没有什么进展。

比较积极的是，调查结果揭示了一些能够让企业在创新方面取得更大成功的方法。尤其是，企业可以为确定优先要务以及使产品商业化制定一些正式流程，并将创新纳入到战略规划的工作之中。

增长与创新

几乎所有的企业都开始再一次积极地寻求增长。最大的一组受访者(41%)将注意力集中于现有的核心业务(图表1)。只有高科技行业的受访者与之不同。此外，有更多的高管称，其企业正在通过新产品或服务或现有市场的新客户(二者分别为68%和63%)，寻求实现有机的增长，而不是通过进入新市场或并购来实现增长。

创新在所有的增长战略中都非常重要。但是，在寻求核心业务增长的企业高管中，称创新极为重要或非常重要的人的比例，要略低于依旧处于扩张初期的企业高管，二者分别为80%和91%。

管理创新

在所有的受访者中，只有略高于半数的人(55%)称其企业在创新方面要优于同行，这一数字自2008年以来就没有什么变化。另一个没有发生变化的方面是，极少有受访者称其企业在产生突破性创意、选择适当的创意、原型设计以及开发业务案例等与成功创新有关的特定流程与策略方面表现出色。受访者表示，他们的企业一旦进入市场最擅长的就是适应环境，58%的人声称，他们的企业是成功的。与过去一样，高管们感到最为困难的是在正确的时间停止某些想法，本调查只有26%的受访者表示，自己在这方面表现良好。

从根本上讲，最大的挑战是在组织方面：有42%的受访者称，只需在组织方面加以改善，就可使创新绩效发生意义最为深远的变化。这一数字介于在2007年的调查中，将分配资源和协调人才选为其企业成功创新最首要的挑战的受访者比例之间2。对于今年的受访者而言，在重要性方面紧随组织之后的是发展鼓励创新的环境，新业务、产品或服务的商业化，以及选择适当的创意和管理产品组合等。

受访者还指出，其企业并未充分利用许多特定的策略(图表2)。比如，只有27%的受访者称，其企业在让企业领导人正式对创新承担责任方面极为有效或非常有效。值得注意的是，即使在处于成长初期的企业的受访者中，也只有34%的人称对其企业领导有效地实施了问责制，而在这样的企业中，创新有望处于非常优先的地位3。

在本次调查中，有近1/3的受访者表示，在其企业制定战略规划的过程中，有效地为创新设定正式的优先顺序(图表3)。这一结果比2007年的调查结果稍好一点，当时只有1/4的受访者称，其企业使创新正式成为了战略规划过程的一部分，而2008年，只有不到20%的人称，创新流程作为一个整体有一个非常或极其正式的体系4。

将优先重视创新工作并将其作为规划过程的一部分的企业中的受访者，更有可能称其企业在创新方面的表现优于同行(优先重视创新工作的企业的受访者比例为63%，而其他企业受访者的比例为43%)，而且，他们更有可能称其企业正在高效地运用这些策略。调查结果显示，仅仅确保严格管理创新，就能大幅度提高绩效。