【专稿】“云计算”减轻房地产需求压力

云计算是有望减小企业对数据中心空间需求的一个替代方案

【中国企业家网】 “目前企业在业务交付中对技术的依赖性日益增强，全球每年净增100万台服务器。基于互联网的关键业务流程和交易量的增加，带来了对新一代设施的需求。” 仲量联行战略顾问部亚太区总监Rajiv Nagrath表示。

2010年亚洲MIS(管理信息系统)大会近日在新加坡举行。根据仲量联行对与会人员所做的调查结果显示，70%的IT经理人预计未来五年内其企业数据中心的空间需求将会增长。

目前，亚太地区现有数据中心设施的能力和可靠性正面临巨大的压力。现有数据中心的设施老化、技术陈旧以及容量有限，对那些关键业务依赖于技术的企业带来了严重的威胁。

“城市物业的密集度和房地产溢价对亚太地区众多城市新建数据中心构成了很大的障碍。与此同时，必需的先期投资和漫长的交付期进一步制约了数据中心设施未来的供应量。”

仲量联行亚太地区综合设施管理部董事总经理Jordi Martin先生认为，云计算是有望减小企业对数据中心空间需求的一个替代方案。

“借助互联网，云计算可以实现利用存储于“云”(其他空间)中的信息，并处理这些资源。一些众所周知的范例包括谷歌和亚马逊等‘公共’论坛，”

借助云模式，数据中心空间以及用于制冷和备用电力的能源需求量将大幅减少。此外，员工可以从任何地方获取云服务的能力将使云模式具有很强的灵活性，并增强很多企业的远程办公能力，从而进一步减小企业所租用的空间以及相应的租金成本。

与此同时，云计算还将为用户带来灵活性。“很多云计算服务具有可扩展性，可以为用户提供一个即付即用的系统。”